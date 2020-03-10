  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українська хокеїстка потрапила у символічну збірну в північно-американській хокейній лізі

    • Розсилка
    Валерія Манчак - одна з найяскравіших гравчинь Ліги - Українська хокеїстка потрапила у символічну збірну в північно-американській хокейній лізі
    Валерія Манчак - одна з найяскравіших гравчинь Ліги
    Фото із соцмереж

    Валерія Манчак успішно розпочала ігри плей-оф

    Українська хокеїстка Валерія Манчак потрапила у Першу команду зірок плей-оф Середньозахідної конференції American Collegiate Hockey Association (ACHA).

    Вона разом з захисницею команди «Ліберті Флеймс» Емілі Джон були відзначені Лігою за успішно проведені ігри в Сент-Луїсі.

    До символічної збірної також потрапили фіналістки Конференції, канадійські гравчині команди «Майнот», а також американка, яка захищає кольори команди «Лінденвуд».

    Про Валерію написали, що вона уродженка України, відкрила двома голами півфінальну серію з «Маккендрі» та відіграла в захисному плані дуже хорошу фінальну гру.

    manchak
    Символічна збірна з Валерією Манчак у складі

    Як уже повідомляв «Главком», раніше 22-річна харків’янка Валерія Манчак стала чемпіонкою Середньозахідної конференції American Collegiate Hockey Association (ACHA).

    хокей Валерія Манчак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ