Українська хокеїстка потрапила у символічну збірну в північно-американській хокейній лізі
Валерія Манчак успішно розпочала ігри плей-оф
Українська хокеїстка Валерія Манчак потрапила у Першу команду зірок плей-оф Середньозахідної конференції American Collegiate Hockey Association (ACHA).
Вона разом з захисницею команди «Ліберті Флеймс» Емілі Джон були відзначені Лігою за успішно проведені ігри в Сент-Луїсі.
До символічної збірної також потрапили фіналістки Конференції, канадійські гравчині команди «Майнот», а також американка, яка захищає кольори команди «Лінденвуд».
Про Валерію написали, що вона уродженка України, відкрила двома голами півфінальну серію з «Маккендрі» та відіграла в захисному плані дуже хорошу фінальну гру.
Як уже повідомляв «Главком», раніше 22-річна харків’янка Валерія Манчак стала чемпіонкою Середньозахідної конференції American Collegiate Hockey Association (ACHA).