Українська хокеїстка потрапила у символічну збірну в північно-американській хокейній лізі



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Валерія Манчак - одна з найяскравіших гравчинь Ліги Фото із соцмереж

Валерія Манчак успішно розпочала ігри плей-оф

Українська хокеїстка Валерія Манчак потрапила у Першу команду зірок плей-оф Середньозахідної конференції American Collegiate Hockey Association (ACHA).

Вона разом з захисницею команди «Ліберті Флеймс» Емілі Джон були відзначені Лігою за успішно проведені ігри в Сент-Луїсі.

До символічної збірної також потрапили фіналістки Конференції, канадійські гравчині команди «Майнот», а також американка, яка захищає кольори команди «Лінденвуд».

Про Валерію написали, що вона уродженка України, відкрила двома голами півфінальну серію з «Маккендрі» та відіграла в захисному плані дуже хорошу фінальну гру.

Символічна збірна з Валерією Манчак у складі

Як уже повідомляв «Главком», раніше 22-річна харків’янка Валерія Манчак стала чемпіонкою Середньозахідної конференції American Collegiate Hockey Association (ACHA).