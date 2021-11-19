Як правильно спілкуватися з росіянами: уряд готує інструкцію для українських спортсменів

Мінмолодьспорту вживає заходів після попередніх скандальних інцидентів за участю українських і російських спортсменів

Трохи більше двох місяців залишається до зимової Олімпіади в Пекіні. Не виключено, що в Китаї українські спортсмени знову опиняться на одному п’єдесталі разом з конкурентами з країни-агресора. Як не потрапити в ситуацію, в якій через обійми з росіянкою опинилася легкоатлетка Ярослава Магучіх, розповів «Главкому» міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

«Всі бачили наслідки подібного спілкування на літній Олімпіаді. І я вважаю, що наші спортсмени чудово розуміють, що представляють Україну. Ми розробляємо спеціальну довідку для них, розуміючи, що кожне слово на сьогодні можна перекрутити. Тому наші атлети мають бути максимально обачними у своїх висловлюваннях», – сказав Гутцайт.

Крім Ярослави Магучіх, нещодавно в скандал потрапив олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко, який засумнівався, що Росія є агресором. Потім він розповів, що його слова перекрутили.

У схожу ситуацію потрапив паралімпієць Ігор Цвєтов, але фотографуватися з росіянами не став.

Олімпіада в Пекіні пройде з 4 до 20 лютого 2022 року.