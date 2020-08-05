Конкуренція TikTok: Instagram представив нову функцію



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Серед спецефектів Instagram є можливість використовувати доповнену реальність

Відтепер користувачі зможуть записувати 15-секундні відео з додатковими аудіоефектами

Соціальна мережа Instagram представила нову функцію, яка створює короткі й розважальні відео.

Про це йдеться в блозі компанії.

«Сьогодні ми представляємо Instagram Reels: новий спосіб створювати й знаходити короткі й розважальні відео в Інстаграм», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відтепер користувачі зможуть записувати 15-секундні відео з додатковими аудіоефектами.

Серед спецефектів є можливість використовувати доповнену реальність. Користувачі Instagram також можуть поширювати власні короткотривалі відеофрагменти.

До слова, робота китайської соцмережі TikTok в США буде припинена, якщо до 15 вересня вона не буде продана американській компанії.

Нагадаємо, Microsoft підтвердила бажання придбати TikTok.

Як відомо, держсекретар Майк Помпео заявляв, що США розглядають заборону TikTok та інших програм соціальних мереж Китаю.