Став відомий стартовий склад збірної України на гру з Францією

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Став відомий стартовий склад збірної України на гру з Францією
На Україну очікує складна гра проти Франції

Гра Франція – Україна розпочнеться о 21.45

Збірна України з футболу оголосила стартовий склад на матч кваліфікації чемпіонату світу проти Франції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Україна: Трубін – Михавко, Сваток, Забарний, Караваєв, Михайліченко – Очеретько, Назарина, Ярмолюк, Гуцуляк – Яремчук.

Запасні: Волинець, Різник, Конопля, Бондар, Калюжний, Ванат, Шапаренко, Циганков, Миколенко, Судаков, Волошин, Зубков.

Гра Франція – Україна розпочнеться о 21.45.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

