Японія – Україна: де та коли дивитися поєдинок волейбольної Ліги націй

У прямому ефірі поєдинок Японія – Україна транслюватиметься на платформах «Суспільне Спорт»

Гра Японія – Україна розпочнеться сьогодні, 27 червня, о 15:00 за київським часом

Збірна України продовжує боротьбу у чоловічій Лізі націй з волейболу. Про це повідомляє «Главком».

Сьогодні, 27 червня, Україна проведе поєдинок проти Японії. Гра розпочнеться о 15:00 за київським часом.

У прямому ефірі поєдинок Японія – Україна транслюватиметься на платформах «Суспільне Спорт».

Нагадаємо, збірна України здобула третю перемогу в чоловічій Лізі націй-2025 з волейболу. У п'ятому матчі національна команда перемогла Туреччину.

Найрезультативнішим гравцем у складі збірної України став догравальник Дмитро Янчук, в активі якого 19 очок.

Ліга націй-2025. 5-й матч

Україна – Туреччина – 3:0 (25:11, 25:22, 25:21)

Ліга націй-2025: топ-6 турнірної таблиці

Польща – 4 перемоги (5 матчів), 13 очок (14:5 різниця сетів) Бразилія – 4 перемоги (5 матчів), 12 очок (14:5) Словенія – 4 перемоги (5 матчів), 11 очок (12:7) Японія – 4 перемоги (6 матчів), 11 очок (13:8) Італія – 4 перемоги (5 матчів), 10 очок (13:9) Україна – 3 перемоги (6 матчів), 10 очок (13:11)

Розклад матчів України у другий тиждень Ліги націй

П'ятниця, 27 червня. 15:00. Україна – Японія

Неділя, 29 червня. 19:00. Болгарія – Україна

Нагадаємо, Україна дала бій чемпіону Олімпіади-2024 у волейбольній Лізі націй.