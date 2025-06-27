Японія – Україна: де та коли дивитися поєдинок волейбольної Ліги націй
Гра Японія – Україна розпочнеться сьогодні, 27 червня, о 15:00 за київським часом
Збірна України продовжує боротьбу у чоловічій Лізі націй з волейболу. Про це повідомляє «Главком».
Сьогодні, 27 червня, Україна проведе поєдинок проти Японії. Гра розпочнеться о 15:00 за київським часом.
У прямому ефірі поєдинок Японія – Україна транслюватиметься на платформах «Суспільне Спорт».
Нагадаємо, збірна України здобула третю перемогу в чоловічій Лізі націй-2025 з волейболу. У п'ятому матчі національна команда перемогла Туреччину.
Найрезультативнішим гравцем у складі збірної України став догравальник Дмитро Янчук, в активі якого 19 очок.
Ліга націй-2025. 5-й матч
Україна – Туреччина – 3:0 (25:11, 25:22, 25:21)
Ліга націй-2025: топ-6 турнірної таблиці
- Польща – 4 перемоги (5 матчів), 13 очок (14:5 різниця сетів)
- Бразилія – 4 перемоги (5 матчів), 12 очок (14:5)
- Словенія – 4 перемоги (5 матчів), 11 очок (12:7)
- Японія – 4 перемоги (6 матчів), 11 очок (13:8)
- Італія – 4 перемоги (5 матчів), 10 очок (13:9)
- Україна – 3 перемоги (6 матчів), 10 очок (13:11)
Розклад матчів України у другий тиждень Ліги націй
- П'ятниця, 27 червня. 15:00. Україна – Японія
- Неділя, 29 червня. 19:00. Болгарія – Україна
Нагадаємо, Україна дала бій чемпіону Олімпіади-2024 у волейбольній Лізі націй.