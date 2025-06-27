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Японія – Україна: де та коли дивитися поєдинок волейбольної Ліги націй

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Японія – Україна: де та коли дивитися поєдинок волейбольної Ліги націй
У прямому ефірі поєдинок Японія – Україна транслюватиметься на платформах «Суспільне Спорт»
фото: FIVB

Гра Японія – Україна розпочнеться сьогодні, 27 червня, о 15:00 за київським часом

Збірна України продовжує боротьбу у чоловічій Лізі націй з волейболу. Про це повідомляє «Главком».

Сьогодні, 27 червня, Україна проведе поєдинок проти Японії. Гра розпочнеться о 15:00 за київським часом. 

У прямому ефірі поєдинок Японія – Україна транслюватиметься на платформах «Суспільне Спорт».

Нагадаємо, збірна України здобула третю перемогу в чоловічій Лізі націй-2025 з волейболу. У п'ятому матчі національна команда перемогла Туреччину.

Найрезультативнішим гравцем у складі збірної України став догравальник Дмитро Янчук, в активі якого 19 очок.

Ліга націй-2025. 5-й матч

Україна – Туреччина – 3:0 (25:11, 25:22, 25:21)

Ліга націй-2025: топ-6 турнірної таблиці

  1. Польща – 4 перемоги (5 матчів), 13 очок (14:5 різниця сетів)
  2. Бразилія – 4 перемоги (5 матчів), 12 очок (14:5)
  3. Словенія – 4 перемоги (5 матчів), 11 очок (12:7)
  4. Японія – 4 перемоги (6 матчів), 11 очок (13:8)
  5. Італія – 4 перемоги (5 матчів), 10 очок (13:9)
  6. Україна – 3 перемоги (6 матчів), 10 очок (13:11)

Розклад матчів України у другий тиждень Ліги націй

  • П'ятниця, 27 червня. 15:00. Україна – Японія
  • Неділя, 29 червня. 19:00. Болгарія – Україна

Нагадаємо, Україна дала бій чемпіону Олімпіади-2024 у волейбольній Лізі націй.

Теги: волейбол

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