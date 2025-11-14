Українські пляжниці з перемог почали чемпіонат світу в Австралії

Два українські тандеми зробили великий крок до виходу в наступний раунд

В Аделаїді розпочався найважливіший турнір сезону 2025/2026 з пляжного волейболу – чемпіонат світу, де протягом десяти днів визначатимуться імена нових володарів титулу найсильнішої команди планети. Про це повідомляє «Главком».

Є за кого вболівати й Україні, адже два наших дуети завдяки високому рейтингу отримали право виступу на цьому турнірі. Валентина Давідова та Ангеліна Хміль разом з новоствореним тандемом Тетяни Лазаренко (разом з Мариною Гладун виборола історичне золото континентальної першості цього року) та Дар'ї Романюк (разом з Євою Сердюк ставала переможницею світової першості серед молоді) увійшли до когорти сорока восьми команд, які були розподілені на 12 груп по 4.

Першими у боротьбу вступили Тетяна та Дар'я, які перед початком світової першості мали змогу провести спільний для себе турнір, вигравши Кубок Європи серед професійних клубів разом з Давідовою і Хміль. Їхніми першими суперницями були непрості парагвайські волейболістки, учасниці чемпіонату світу-2023 та Олімпійських Ігор-2024 Мішель Вальєнте Амарілья та Джуліана Коралес. Проте з перших хвилин українки зуміли відірватися в рахунку від південноамериканок та завдяки своїм креативним діям і потужним атакам перемогли їх з рахунком 21:17, 21:15. Після першого туру Тетяна та Дар'я йдуть першими у своїй групі, випереджаючи бразильський тандем Тамели Галіл та Вікторії Лопес Перейри за співвідношенням виграних очок. Свій наступний поєдинок Лазаренко і Романюк зіграють з чилійками Клаудією Аревало та Лісбет Меріно, і у випадку перемоги матимуть шанс гарантувати собі вихід до плейоф.

Складнішим виявився поєдинок для Валентини та Ангеліни, які провели вдалий сезон разом. Їм довелося зіграти з нідерландками Мілою Конінк та Дезі Поєш, остання з яких є чемпіонкою світу до 21 року. Міла цього сезону більше грала з іншою напарницею, однією з найкращих нідерландських гравчинь останніх років Раїсою Схюн, але та повернулася до виступів зі своєю основною колегою Катьєю Стам. Тим не менше новий тандем нідерландок створив чимало проблем українкам, вигравши першу партію 18:21. Проте наступні два сети лишилися за Валентиною та Ангеліною (21:14, 15:8), і вони здобули важливу перемогу в контексті боротьби за вихід до 1/16 фіналу. Наступними суперницями стануть волейболістки з Єгипту Марва Абдельхаді та Нада Махмуд Хаді, які вважаються одними з аутсайдерок чемпіонату світу.

Обидві зустрічі для наших тандемів пройдуть вже сьогодні вночі: вони одночасно вийдуть на корти о 1:30.

Нагадаємо, що цього року українки вперше в історії стали чемпіонками Європи з пляжного волейболу. У фіналі пара Марини Гладун та Тетяни Лазаренко здобула вольову перемогу над француженками Клеменс Вієра/Алін Шамеро – 21:23, 21:18, 16:14.

