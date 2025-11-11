Франція – Україна: де й коли дивитися матч кваліфікації чемпіонату світу з футболу

Поєдинок Франція – Україна відбудеться в Парижі на стадіоні «Парк де Пренс»

У четвер, 13 листопада, збірна України проведе п’ятий і передостанній матч відбіркового етапу чемпіонату світу з футболу проти лідера групи – збірної Франції. Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок Франція – Україна відбудеться в Парижі на стадіоні «Парк де Пренс». Початок гри – о 21:45 за київським часом.

Де дивитися гру Франція – Україна

Поєдинок Франція – Україна у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo, зокрема на каналі Megogo Футбол 1, який входить у пакети підписок Максимальна, Спорт та Оптимальна. Також матч можна буде переглянути на «Megogo Спорт» (у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах).

Після чотирьох турів українці мають 7 очок і посідають другу позицію у групі D. Попереду – Франція (10 балів), далі Ісландія (4 бали) та Азербайджан (1 бал). Переможець групи отримає пряму путівку на чемпіонат світу-2026, а команда, що фінішує другою, зіграє у плей-оф відбору.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».