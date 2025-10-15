Головна Спорт Новини
Трамп заявив, що може позбавляти міста США прав на проведення матчів чемпіонату світу з футболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Трамп: Я люблю мешканців Бостона, я знаю, що квитки на ігри розпродані, але у вас поганий мер
фото: Reuters

Ігри мундіалю мають приймати 11 міст США

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм у Білому домі заявив, що може позбавити деякі міста США права на проведення чемпіонату світу 2026 року з футболу через проблеми зі злочинністю. Про це повідомляє «Главком».

«Я люблю мешканців Бостона. Я знаю, що квитки на ігри розпродані, але у вас поганий мер. Якщо хтось погано справляється зі своєю роботою, а я вважаю, що умови небезпечні, я зателефоную Джанні Інфантіно, голові ФІФА, який є феноменальною людиною, і скажу: «Давайте перенесемо це в інше місце». І він так і зробить», – заявив Трамп.

Чемпіонат світу 2026 року. Відбірний цикл

УЄФА (Європа) має 16 путівок. Відбір в європейській зоні триватиме з березня 2025-го до березня 2026 року і складатиметься з двох раундів.

1 раунд кваліфікації: 12 груп по п’ять чи по чотири збірні зіграють у період із березня до листопада 2025 року за традиційною груповою системою. 12 переможців груп отримають прямі путівки до фінальної стадії.

12 команд, що посядуть другі місця, та чотири найкращі переможці груп Ліги націй, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі європейської кваліфікації, візьмуть участь у стикових мінітурнірах.

2 раунд кваліфікації: стикові мінітурніри в березні 2026 року складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів. 16 учасників розіб’ють на чотири шляхи плей-оф. Чотири переможці отримають путівки на чемпіонат світу. 

АФК (Азія): 8 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КАФ (Африка): 9 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КОНКАКАФ (Північна і Центральна Америка): 3 організатори турніру + 3 путівки + 2 місця в міжконтинентальному плей-оф.

КОНМЕБОЛ (Південна Америка): 6 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

ОФК (Океанія): 1 путівка + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

Міжконтинентальний плей-оф: 2 путівки.

Чемпіонат світу 2026 року. Фінальний турнір

Чемпіонат світу 2026 року – перший в історії мундіаль, у фінальній частині якого зіграють 48 збірних. Будуть сформовані 12 груп по чотири команди. Дві перші збірні з кожної групи та вісім найкращих третіх команд вийдуть до 1/16 фіналу.

Поєдинки 23-го чемпіонату світу пройдуть у 16 містах. Ними стануть: у Канаді – Торонто та Ванкувер, у Мексиці – Гвадалахара, Мехіко та Монтеррей, у США – Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско та Сієтл.

Матч-відкриття чемпіонату світу пройде 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.

Нагадаємо, що Росію було відсторонена від жеребкування кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

