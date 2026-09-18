Гендиректор лікарні Мечникова Сергій Риженко очолив Федерацію стрільби України

У липні цього року президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України Сергію Риженку

Генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І. Мечникова Сергій Риженко був обраний президентом Федерації стрільби України (ФСУ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФСУ.

«Це не просто нова посада. Це велика відповідальність, довіра та готовність вести українську стрілецьку спільноту вперед, зміцнювати Федерацію, підтримувати наших спортсменів, розвивати дитячий та юнацький спорт і відкривати нові можливості для української стрільби.

Його багаторічна діяльність і все, що Сергій Анатолійович робить для України та українського народу, – це не просто окремі справи й рішення. Це вагомий внесок у зміцнення нашої держави, підтримку людей та формування майбутнього України. І сьогодні, очоливши Федерацію стрільби України, він отримує ще одну можливість спрямувати свій досвід, енергію та силу на розвиток українського спорту й нові перемоги нашої країни», – йдеться у дописі ФСУ.

Сергій Риженко керує Дніпропетровською обласною клінічною лікарнею імені І.І. Мечникова з 2011 року. Після початку російсько-української війни медзаклад став одним із ключових центрів надання допомоги пораненим військовим і цивільним. До призначення Риженко працював головним державним санітарним лікарем Дніпропетровської області, а також першим заступником міністра охорони здоров'я України та головним державним санітарним лікарем України.

Також він був президентом Федерації стрільби Дніпропетровської області.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України генеральному директору Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І. Мечникова Сергію Риженку.

Відповідний указ президент підписав 24 липня 2026 року. Сергій Риженко удостоєний найвищої державної нагороди з врученням ордена Держави. Як зазначається в указі, звання присвоєно «за визначні заслуги в розвитку системи охорони здоров'я України, особистий внесок у застосування новітніх методів лікування в умовах воєнного стану, багаторічну самовіддану працю».