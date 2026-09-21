Сергій Стаховський розповів про свої плани на майбутнє

Нещодавно тенісист демобілізувався в запас після чотирьох років служби

Український тенісист Сергій Стаховський, який демобілізувався в запас після чотирьох років служби, розповів про свої плани на майбутнє. Про це повідомляє «Главком».

«Я точно залишуся в спорті. Я спробую передати свій досвід і свої знання, які в мене є, наступному поколінню, якщо це буде комусь цікаво, звісно – але воно цікаво. Тобто це буде одним з напрямків роботи.

Інше, звісно – я залишуся зі збірною в тій функції, якщо, знову ж таки, команда цього потребуватиме. В мене немає посади, за яку я тримаюся. Тому якщо моя допомога буде потрібна – я з радістю допомагатиму.

Якщо, можливо, вона не допомагає, а я роблю якісь неправильні речі – то я спокійно це можу вислухати і можу вболівати просто за команду. Тут завжди питання в попиті. Якщо є попит на щось, що вони вважають цінним, то, звісно, я намагатимуся це віддати»

Разом зі світлліною Стаовський планує допомагати молодим тенісистам

«Системно ми з Еліною Світоліною достатньо довго проводимо різні змагання, різні майстер-класи й івенти, які, ми сподіваємося, допомагають дітям просто продовжувати займатися тенісом або приходити в нього. В нас є декілька проєктів, які ми б хотіли запустити, але вони потребують суттєвої фінансової підтримки.

Ми з партнерами зараз це проговорюємо, щоб цю підтримку отримати і щоб мати можливість вести юних тенісистів не тільки в короткому проміжку часу, а й у зрізі 4-5 років, що ми можемо створити команду, яка допомагатиме їм на постійній основі.

І в цілому – ми відновимо цей клуб, у мене є винарня, яка хоче мене інколи бачити, тому роботи дуже багато, на жаль», – Стаховський

Сергій Стаховський є володарем чотирьох турнірнів ATP у одиночному розряді. Стільки ж турнірів українець взяв у парному розряді.

У 2010 році він посідав 31-е місце рейтингу ATP, що є його найркащим показником у кар'єрі.

Нагадаємо, що раніше була опублікована заявка збірної України на Кубок Біллі Джин Кінг.