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Владислав Гераскевич прокоментував появу Овечкіна у пропагандиському відео «Єдиної Росії»

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Владислав Гераскевич прокоментував появу Овечкіна у пропагандиському відео «Єдиної Росії»
Контракт Александра Овечкіна з «Вашингтоном» спливає влітку 2027 року
фото: Instagram Владислава Гераскевича

Російський спортсмен не вперше підтримує Володимира Путіна

Український скелетоніст Владислав Гераскевич прокоментував появу російського хокеїста «Вашингтона» Александра Овечкіна у пропагадиському відео путінської партії «Єдина Росія». Про це повідрмляє «Главком» з посиланням на X (Twitter) спортсмена.

«Помічаємо, що в США напередодні Олімпійських ігор 2028 року почався сильний зсув у громадській думці, адже на прикладі Овечкіна почали бачити, що російські спортсмени дуже активно залучені до роботи путінського режиму і що вони несуть таку саму загрозу, як і російські пропагандисти», – написав Гераскевич.

У зйомках відео, окрім Овечкіна, також взяли участь хокеїст В'ячеслав Фетісов, боєць змішаних єдиноборств Федір Ємельяненко і шахіст Сергій Карякін.

Александр Овечкін відомий своєю підтримкою президента РФ Володимира Путіна. Сайт «Миротворець» зазначає, що він є співучасником злочинів проти України та її громадян.

Раніше Александр Овечкін прокоментував появу у пропагандиському ролику путінської партії «Єдина Росія».

Теги: Владислав Гераскевич Олександр Овечкін

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