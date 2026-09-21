Російський спортсмен не вперше підтримує Володимира Путіна

Український скелетоніст Владислав Гераскевич прокоментував появу російського хокеїста «Вашингтона» Александра Овечкіна у пропагадиському відео путінської партії «Єдина Росія». Про це повідрмляє «Главком» з посиланням на X (Twitter) спортсмена.

«Помічаємо, що в США напередодні Олімпійських ігор 2028 року почався сильний зсув у громадській думці, адже на прикладі Овечкіна почали бачити, що російські спортсмени дуже активно залучені до роботи путінського режиму і що вони несуть таку саму загрозу, як і російські пропагандисти», – написав Гераскевич.

У зйомках відео, окрім Овечкіна, також взяли участь хокеїст В'ячеслав Фетісов, боєць змішаних єдиноборств Федір Ємельяненко і шахіст Сергій Карякін.

Александр Овечкін відомий своєю підтримкою президента РФ Володимира Путіна. Сайт «Миротворець» зазначає, що він є співучасником злочинів проти України та її громадян.

Раніше Александр Овечкін прокоментував появу у пропагандиському ролику путінської партії «Єдина Росія».