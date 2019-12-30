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    Українськи тренери обрали кращого футбольного наставника року

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    Виходесь з чернігівської Десни, Рябоконь, чолює рідний клуб з 2012 року - Українськи тренери обрали кращого футбольного наставника року
    Виходесь з чернігівської Десни, Рябоконь, чолює рідний клуб з 2012 року

    Вибір виявився доволі неочікуваним

    Всеукраїнське об'єднання тренерів обрало найкращого наставника УПЛ у 2019 році. На своєму офіційному сайті наставники повідомили, що кращим тренером УПЛ з підсумками року що минає став керманич «Десни» Олександр Рябоконь. У голосування тренерів  він отримав середній бал 4,34.

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    За результатами першої половини сезону клуб Рябоконя посідає четверте місце в турнірній таблиці Прем’єр ліги.

    В голосування колег наставник Десни випередив головного тренера «Шахтаря» Луїша Каштру (середній бал 4,32), Віктора Скрипника із «Зорі» (4,32), Володимира Шарана з «Олександрії» (4,2) та Олексія Михайличенка з «Динамо» (4,06).

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    ФК «Десна» Олександр Рябоконь
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