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Німецький вболівальник помер від серцевого нападу перед стартом Чемпіонату світу 2026

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Німецький вболівальник помер від серцевого нападу перед стартом Чемпіонату світу 2026
У ЗМІ спершу повідомлялося, що стан фаната є стабільним, що виявлося неправдою
фото: Marca

81-річний чоловік став жертвою жахливої спеки у Мехіко

Старт Чемпіонату світу з футболу в Мексиці затьмарила страшна трагедія поза межами футбольного поля, яка завершилася смертю 81-річного вболівальника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Washington Times. 

Смерть вболівальника на трибунах

У четвер, 11 червня, безпосередньо перед початком матчу-відкриття між збірними Мексики та ПАР, біля легендарного стадіону «Ацтека» в Мехіко зупинилося серце 81-річного вболівальника з Німеччини.

Поки всередині чаші стадіону панувала святкова атмосфера карнавалу та підготовки до грандіозного шоу, на підступах до арени розгорталася драма. Літньому німецькому фанату раптово стало зле. Парамедики, які чергували біля стадіону, миттєво зреагували на виклик і протягом кількох хвилин відчайдушно намагалися реанімувати чоловіка за допомогою серцево-легеневої реанімації. На жаль, попри всі зусилля медичного персоналу, врятувати життя іноземця не вдалося – він помер на місці.

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Різна інформація у медіа щодо ситуації

Спочатку міська влада Мехіко у соцмережі X лише підтвердила, що вболівальник не є громадянином Мексики. Згодом організатори турніру спробували згладити ситуацію, випустивши пресреліз про те, що фаната нібито доставили до лікарні у стабільному стані. Проте журналісти та очевидці на місці подій підтвердили найгірші побоювання, що життя 81-річного чоловіка обірвалося ще до початку гри.

Головним чинником, що спровокував серцевий напад, фахівці називають екстремальні погодні та географічні умови. Мехіко є високогірним мегаполісом, розташованим на висоті понад 2 000 метрів над рівнем моря, що у поєднанні зі спекою та шаленим тиснявою навколо стадіону створює колосальне навантаження на організм. Адаптація до такого клімату є серйозною проблемою на цьому мундіалі як для спортсменів, так і для фанатів.

Нагадаємо, сам поєдинок завершився перемогою Мексики з рахунком 2:0.

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Теги: трагедія чемпіонат світу НОВИНИ ФУТБОЛУ

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