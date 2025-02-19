Учасник Революції Гідності, націоналіст і могилянець. Згадаймо Артема Дробота

Артем Дробот загинув у ході виконання завдання на Покровському напрямку, потрапивши з групою побратимів під обстріл

Місцем першої служби Артема Дробота став добровольчий чеченський батальйон імені Джохара Дудаєва

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Артема Дробота.

9 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання в Донецькій області загинув Артем Дробот – колишній студент факультету природничих наук НаУКМА, один із засновників студентської організації «Український студент». Про це повідомила пресслужба Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Народився Артем Дробот 30 квітня 1993 року у селі Гнідин на Київщині. За словами голови партії ВО «Свобода», колишнього народного депутата, а нині військового Олега Тягнибока, Артем змалечку був націоналістом любив Україну і ця любов сформувала його характер, здібності, талант, громадянську позицію. Успішний у навчанні, вражав своєю ерудицією та запальним патріотизмом.

У 2011 році вступив у Києво-Могилянську академію на спеціальність «Екологія». Відразу долучився до діяльності організації «Українського студента», ставши одним із незамінних її учасників. В «Укрстуденті» взяв на себе функцію пресслужби, а згодом і Студентської охорони.

Досягнувши повноліття, свідомо зробив свій вибір – активно долучився до діяльності Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

Артем вступив до Києво-Могилянської академії у 2011 році на спеціальність «Екологія», де згодом долучився до діяльності «Українського студента» фото: Києво-Могилянська академія

Як повідомили у Києво-Могилянській академії, попри навчання на природничому факультеті, Артем активно цікавився геополітикою, особливо мусульманськими і африканськими країнами. Завжди був у курсі всіх останніх новин, особливо щодо змін влади, революцій та переворотів у світі. Глибока обізнаність щодо глобальних процесів та прагнення до змін спонукали його стати активним учасником Революції Гідності.

Юнак робив спробу вступити до військового училища, але медична комісія виявила ваду серця. З початком війни, вже у 2014 році, Артем взяв академвідпустку та вирішив піти до війська.

З початком війни, вже в 2014 році, Артем взяв академвідпустку та вирішив піти до війська фото: Національний університет «Києво-Могилянська академія»/Facebook

Місцем його першої служби став добровольчий чеченський батальйон імені Джохара Дудаєва. Відтоді все життя свободівця було пов’язане зі збройною боротьбою за вільну державу. Артем був особисто знайомий з організаторами батальйону Ісою Мунаєвим, Адамом Осмаєвим та Аміною Окуєвою.

Під час вторгнення росіян на Донбас Артем Дробот призупинив навчання в університеті та добровільно став боронити Україну фото: Олег Тягнибок/Facebook

З 2016 року перевівся до 93-ї Окремої механізованої бригади. Увесь час війни перебував на Донбасі. На початку повномасштабного вторгнення РФ служив в охороні військового госпіталю у Сіверськодонецьку, під час важких боїв за Бахмут був переведений у статус медбрата на стабілізаційному пункті, де врятував сотні поранених воїнів.

Згодом поповнив лави піхотинців, ставши сапером взводу загороджень 91-го окремого протитанкового батальйону.

Артем Дробот загинув 10 лютого 2025 року із групою побратимів під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Запоріжжя Покровського району Донецької області.

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