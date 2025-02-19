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Учасник Революції Гідності, націоналіст і могилянець. Згадаймо Артема Дробота

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Учасник Революції Гідності, націоналіст і могилянець. Згадаймо Артема Дробота
Артем Дробот загинув у ході виконання завдання на Покровському напрямку, потрапивши з групою побратимів під обстріл
колаж: glavcom.ua

Місцем першої служби Артема Дробота став добровольчий чеченський батальйон імені Джохара Дудаєва

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Артема Дробота.

9 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання в Донецькій області загинув Артем Дробот – колишній студент факультету природничих наук НаУКМА, один із засновників студентської організації «Український студент». Про це повідомила пресслужба Національного університету «Києво-Могилянська академія». 

Народився Артем Дробот 30 квітня 1993 року у селі Гнідин на Київщині. За словами голови партії ВО «Свобода», колишнього народного депутата, а нині військового Олега Тягнибока, Артем змалечку був націоналістом любив Україну і ця любов сформувала його характер, здібності, талант, громадянську позицію. Успішний у навчанні, вражав своєю ерудицією та запальним патріотизмом.

У 2011 році вступив у Києво-Могилянську академію на спеціальність «Екологія». Відразу долучився до діяльності організації «Українського студента», ставши одним із незамінних її учасників. В «Укрстуденті» взяв на себе функцію пресслужби, а згодом і Студентської охорони.

Досягнувши повноліття, свідомо зробив свій вибір – активно долучився до діяльності Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

Артем вступив до Києво-Могилянської академії у 2011 році на спеціальність «Екологія», де згодом долучився до діяльності «Українського студента»
Артем вступив до Києво-Могилянської академії у 2011 році на спеціальність «Екологія», де згодом долучився до діяльності «Українського студента»
фото: Києво-Могилянська академія

Як повідомили у Києво-Могилянській академії, попри навчання на природничому факультеті, Артем активно цікавився геополітикою, особливо мусульманськими і африканськими країнами. Завжди був у курсі всіх останніх новин, особливо щодо змін влади, революцій та переворотів у світі. Глибока обізнаність щодо глобальних процесів та прагнення до змін спонукали його стати активним учасником Революції Гідності.

Юнак робив спробу вступити до військового училища, але медична комісія виявила ваду серця. З початком війни, вже у 2014 році, Артем взяв академвідпустку та вирішив піти до війська. 

З початком війни, вже в 2014 році, Артем взяв академвідпустку та вирішив піти до війська
З початком війни, вже в 2014 році, Артем взяв академвідпустку та вирішив піти до війська
фото: Національний університет «Києво-Могилянська академія»/Facebook

Місцем його першої служби став добровольчий чеченський батальйон імені Джохара Дудаєва. Відтоді все життя свободівця було пов’язане зі збройною боротьбою за вільну державу. Артем був особисто знайомий з організаторами батальйону Ісою Мунаєвим, Адамом Осмаєвим та Аміною Окуєвою.

Під час вторгнення росіян на Донбас Артем Дробот призупинив навчання в університеті та добровільно став боронити Україну
Під час вторгнення росіян на Донбас Артем Дробот призупинив навчання в університеті та добровільно став боронити Україну
фото: Олег Тягнибок/Facebook

З 2016 року перевівся до 93-ї Окремої механізованої бригади. Увесь час війни перебував на Донбасі. На початку повномасштабного вторгнення РФ служив в охороні військового госпіталю у Сіверськодонецьку, під час важких боїв за Бахмут був переведений у статус медбрата на стабілізаційному пункті, де врятував сотні поранених воїнів.

Згодом поповнив лави піхотинців, ставши сапером взводу загороджень 91-го окремого протитанкового батальйону. 

Артем Дробот загинув 10 лютого 2025 року із групою побратимів під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Запоріжжя Покровського району Донецької області.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна незалежність українці хвилина мовчання пам'ять

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