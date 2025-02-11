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Дрони атакували аеродром і НПЗ у двох російських містах

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Дрони атакували аеродром і НПЗ у двох російських містах
За попередніми даними, кадр наслідків атаки по Саратовському НПЗ
скріншот з відео

Офіційних даних про наслідки атаки не було в жодному з двох випадків

Вночі, 11 лютого, в російських містах Енгельс і Саратов Саратовської області, прогриміли вибухи. За інформацією місцевих ЗМІ, причиною стала атака безпілотників.

Повідомляється, що над Енгельсом приблизно близько 4-ї години ранку за місцевим часом прогреміло понад 11 вибухів в стороні місцевого аеродрому. Крім того, було чути звуки автоматної черги.

Місцеві жителі кажуть, спрацювала система тривоги. Також, пишуть, що деякі повітряні цілі були збиті.

Крім того, вибухи пролунали і в Саратові. За інформацією ЗМІ, після них, у районі місцевого НПЗ виникла пожежа.

Офіційних даних про наслідки атаки не було в жодному з двох випадків.

Раніше ми писали, що Міноборони допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ безпілотний наземний комплекс «Змій логістичний» українського виробництва. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Зазначається, що робот із балістичним та протимінним захистом призначений для виконання логістичних, евакуаційних завдань у районі бойових дій. Начальник Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки  полковник Володимир Рочняк розповідає, що «Змій логістичний» залишається малопомітним на місцевості завдяки незначній висоті.

Маси робота та тяглового зусилля вистачає, щоб вивезти з небезпечної зони людей, вантаж та витягнути легку автотехніку. Крім того, на «Змія логістичного» можна встановити додаткові модулі.

Нагадаємо, у 2024 році Міністерство оборони допустило до експлуатації понад 1,3 тис. зразків озброєння та військової техніки. Майже 75% із них – вітчизняного виробництва.  У 2024 році Міністерство оборони продовжило впровадження стандартів НАТО для українських виробників. Зокрема, цьогоріч автоматизували процеси подачі заявок для сертифікації, що суттєво скоротило терміни та підвищило прозорість усіх процедур.

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Теги: війна безпілотник озброєння аеродром

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