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Український тренер став чемпіоном Франції з баскетболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Український тренер став чемпіоном Франції з баскетболу
«Монако» після річної паузи повернуло собі титул чемпіона Франці

«Монако» Сергія Гладиря програвав у фінальній серії 0-1 та 1-2, але здобув дві перемоги поспіль

Асистент головного тренера збірної України з баскетболу Сергій Гладир став чемпіоном Франції із «Монако» в якості головного тренера команди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«Монако» програвав у серії 0-1 та 1-2, але здобув дві перемоги поспіль. У вирішальній грі команда відіграла 10-очкове відставання в останній чверті. «Монако» після річної паузи повернуло собі титул чемпіона Франції.

Чемпіонат Франції з баскетболу

Париж – Монако 92:101 (24:27, 28:28, 29:18, 11:28)

  • Париж: Робінсон 12, Хіфі 11, Стівенс 11, Оуттара 9, Еррера 9, Роден 8, М’Байє 8
  • Монако: Блоссомгейм 27, Бегарен 18 + 9 підбирань, Макунду 14, Окобо 12 + 15 передач

Після відходу Васіліса Спануліса головним тренером команди в матчах чемпіонату Франції був саме Гладир.

З 2020 року Сергій Гладир працював асистентом головного тренера «Монако».

В якості тренера монегасків український тренер двічі ставав чемпіоном Франції (2023, 2024 роки), срібним призером французької першості (2022), переможцем Кубку Франції (2023), посідав третє місце в Євролізі (2023), а також ставав чемпіоном Єврокубка (2022).

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Теги: баскетбол БК Монако Сергій Гладир

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