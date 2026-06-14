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«Нью-Йорк» виграв п'ятий матч фінальної серії та став чемпіоном НБА

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Нью-Йорк» виграв п'ятий матч фінальної серії та став чемпіоном НБА
«Нікс» перервали тривалу смугу невдач
фото: New York Post

«Нікс» оформили перший титул за понад півстоліття

«Нью-Йорк» оформили четверту перемогу над «Сан-Антоніо» у фінальній серії Національної баскетбольної асоціації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт НБА.

Техасці класно розпочали поєдинок, «привізши» опонентам за підсумками першої чверті 10 пунктів. У другій 12-хвилинці перевага «Сан-Антоніо» сягнула пікового значення (+15). Та ще до великої перерви «Нікс» відставання скоротили всього до п'яти очок.

Тим не менше, Вембаньяма та компанія знову взялися вибудовувати гандикап у третій чверті. «Сан-Антоніо» знову суттєво відірвався в рахунку та розпочав фінальний відрізок із +7. Однак, «Нью-Йорк» укотре в цій серії феноменально провів вирішальну чверть та знову вирвав перемогу.

Головним ковалем тріумфу, що приніс «Нікс» омріяний титул НБА, став плеймейкер Брансон. Він набрав 45 очок, а також зробив по три підбирання і передачі. Лідер «Нью-Йорка» реалізував 13 штрафних кидків (15 спроб), влучив чотири рази з-за «дуги» (сім) та реалізував 10 двоочкових (20).

НБА 2025/26. Фінальна серія

«Сан-Антоніо» – «Нью-Йорк» – 90:94 (23:13, 19:25, 30:28, 18:29; у серії – 1:4)

  • «Сан-Антоніо»: Вембаньяма (19 очок+14 підбирань+5 блокшотів), Шемпені (14+  підбирань), Вассел (12+7 підбирань), Фокс (7), Касл (6) – старт; Гарпер (25), Джонсон (7), Браянт (0), Корнет (0).
  • «Нью-Йорк»: Брансон (45), Бріджес (14), Гарт (13+11 підбирань), Анунобі (11+8 підбирань), Таунс (2+10 підбирань+5 втрат) – старт; Шемет (5), Кларксон (2), Робінсон (2+10 підбирань), Гукпорті (0), Сохан (0), Макбрайд (0), Альварадо (0).

«Нікс» у сезоні 2025/26

Перемога в сезоні 2025/26 стала лише третьою в історії команди. «Нью-Йорк» попередні титули завоював у 1970 та 1973 роках. У фінальній серії НБА «Нікс» зіграли вперше з 1999-го.

На шляху до тріумфу «Нью-Йорк» обіграв у плейоф чотирьох суперників. Спершу підопічні Майка Брауна здолали «Атланту» (4:2 у серії), а потім вибили «Філадельфію» (4:0). Натомість у фіналі Східної конференції «Нікс» упевнено переграли «Клівленд» (4:0).

До слова, раніше «Нікс» оформили найбільший камбек в історії фінальних серій НБА. У четвертому поєдинку команда Брауна «горіла» з -29. Проте, «Нью-Йорку» вдалося оформити перемогу в кінцівці (107:106).

Нагадаємо, нещодавно вболівальники освистали президента США Дональда Трампа. Він приїхав на третій матч фінальної серії НБА. Проте, «Медісон Сквер Гарден» у Нью-Йорку зустрів його шаленим свистом.

Теги: баскетбол НБА Сан-Антоніо Спьорз «Нью-Йорк Нікс»

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