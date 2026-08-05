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Призер чемпіонату Німеччини з футболу повернувся в «Зорю»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Призер чемпіонату Німеччини з футболу повернувся в «Зорю»
Владлен Юрченко пропустив цілий рік
фото: ФК «Харків»

Колись перспективний хавбек виступатиме під крилом Віктора Скрипника

Півзахисник «Харкова» Владлен Юрченко перейшов у луганську «Зорю». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Досвідчений українець підписав однорічний контракт із середняком Прем'єр-ліги. «Зорі» він дістався безкоштовно. «Харків» відпустив списаного виконавця без компенсації.

Юрченко вдруге захищатиме кольори луганців. Раніше він провів два сезони за «Зорю». У цей період команда двічі завоювала бронзові нагороди УПЛ.

Уродженець Миколаєва виховувався у структурі донецького «Шахтаря». Проте, до першої команди «гірників» він так і не дістався. Натомість розкрився за кордоном. Там українець виступав за леверкузенський «Баєр» і данський «Вайле», а після повномасштабного вторгнення РФ провів півроку в латвійській «Ризі».

У минулому сезоні Юрченко не провів жодного поєдинку. Тоді керманич харків'ян Младен Бартуловіч вирішив позбутися хавбека та ще кількох досвідчених виконавців. Раніше до «Зорі» приєднався інший списаний хорватським фахівцем футболіст – оборонець Василь Кравець.

До слова, львівські «Карпати» на виїзді розгромили «Кривбас» із Кривого Рогу. «Леви» пропустили першими, але відігралися перед перервою. У другому таймі львів'яни забили ще тричі.

Нагадаємо, раніше «Зоря» впевнено здолала «Колос» із Ковалівки в матчі-відкритті сезону УПЛ. Голи оформили нападники Будківський та Задорожний. У складі хліборобів був вилучений оборонець Бурда.

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Теги: Владлен Юрченко ФК «Зоря» ФК «Металіст 1925» УПЛ НОВИНИ ФУТБОЛУ

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