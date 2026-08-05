Перші призи нового сезону Прем'єр-ліги дісталися двом командам

Елітний дивізіон уперше в новій кампанії обрав найкращих

Українська Прем'єр-ліга назвала найкращих гравця і тренера за підсумками першого туру сезону 2026/27. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Нападник донецького «Шахтаря» Кауан Еліас визнаний футболістом туру. Він зіграв провідну роль в розгромі «Кудрівки» (5:1). Бразилець оформив хет-трик у протистоянні з провінційним колективом.

Натомість керманич львівських «Карпат» Фран Фернандес – тренер звітного туру. Підопічні іспанського фахівця переможно розпочали нову кампанію. «Леви» оформили впевнену виїзну перемогу над криворізьким «Кривбасом» (4:1).

Кого випередили Кауан Еліас і Фран Фернандес

Форварда «гірників» обрали найкращим 22 експерти УПЛ. Усього в голосуванні взяв участь 31 представник медіа й експерт. Бразилець впевнено випередив вінгера житомирського «Полісся» Владислава Велетня, одноклубника Аліссона, нападника «Карпат» Яна Костенка та вінгера «Епіцентра» з Кам'янця-Подільського Хоакіна Сіфуентеса.

Натомість коуч «Карпат» залишив позаду головного тренера подолян Сергія Нагорняка. Його підопічні теж оформили розгромну перемогу – над київською «Оболонню» (3:0). Третім став керманич «Шахтаря» Арда Туран.

Символічна збірна 1-го туру

Вісім клубів відрядили своїх футболістів до команди найкращих. По два представники в символічній збірній туру мають «Полісся», «Епіцентр» і «Шахтар». Натомість чернівецька «Буковина», «Харків», луганська «Зоря», «Карпати» та одеський «Чорноморець» делегували по одному виконавцю.

Символічна збірна туру в УПЛ (схема 4-3-3): Пеньков – Крупський, Джордан, Бабогло, Крушинський – Робакідзе, Сіфуентес, Миронюк – Аліссон, Еліас, Велетень.

До слова, чернівецька «Буковина» сенсаційно відібрала очки в ЛНЗ. Черкасці не пропустили від новачка УПЛ, але й самі не забили. Матч відбувся у Львові через неготовність арени «жовто-чорних» до змагань.

Нагадаємо, луганська «Зоря» впевнено здолала «Колос» із Ковалівки в матчі-відкритті сезону УПЛ. Голи оформили нападники Будківський та Задорожний. У складі хліборобів був вилучений оборонець Бурда.