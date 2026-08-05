Українська тенісистка переможно повернулася до ігор після дворічної паузи

Дар'я Лопатецька упевнено розпочала свої виступи на змаганнях у Фінляндії

Українська тенісистка Дар'я Лопатецька вдало повернулася до професійного туру після тривалої паузи, яка тривала з лютого 2024 року. Про це повідомляє «Главком».

Потужний старт у Фінляндії

23-річна спортсменка успішно стартувала на турнірі ITF World Tennis Tour категорії W15 у фінському Гямеенлінні, подолавши кваліфікацію та вийшовши до другого кола основної сітки. Для Лопатецької цей турнір став першим офіційним виступом після більш ніж двох із половиною років перерви.

Українка одразу продемонструвала впевнену гру, здобувши три перемоги поспіль без жодного програного сету. На старті кваліфікації Дар'я переграла співвітчизницю Олену Грекул із рахунком 6:2, після чого суперниця відмовилася від продовження матчу. У фіналі відбору українка не залишила шансів представниці Німеччини Леї Фойцик, розгромивши її з рахунком 6:0, 6:0.

Не менш упевнено Лопатецька провела й перший поєдинок основної сітки. 5 серпня вона обіграла естонську тенісистку Андреа Роотс з рахунком 6:2, 6:0, оформивши вихід до 1/8 фіналу турніру. Наступною суперницею українки стане представниця Латвії Даніела Вісмане.

Травма, яка зруйнувала все

Повернення Дар'ї Лопатецької є знаковою подією для українського тенісу. Ще у підлітковому віці вона вважалася однією з найперспективніших тенісисток світу. До 16 років вона виграла п'ять турнірів ITF та піднялася на 231-ше місця у світовому рейтингу WTA.

Проте стрімкий розвиток кар'єри зупинила важка травма. У 2019 році українка зазнала розриву меніска, після чого пройшла тривалий період лікування та реабілітації. Відновлення затягнулося на кілька років, через що Лопатецька майже повністю випала з професійного туру. Вона вилетіла за межі першої 500-ки класифікації, і в підсумку прийняла рішення зробити паузу.

Нагадаємо, що українська тенісистка Марта Костюк успішно розпочала виступ на турнірі WTA 1000 у Торонто, здолавши в матчі другого кола канадську тенісистку українського походження Кетрін Себов.