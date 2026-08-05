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Алонсо прокоментував повернення Мудрика на поле

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Алонсо прокоментував повернення Мудрика на поле
Михайло Мудрик (третій праворуч) повернувся до обойми «синіх»
фото: ФК «Челсі»

Іспанський фахівець задоволений кадровим надбанням

Головний тренер лондонського «Челсі» Хабі Алонсо відреагував на перший після дискваліфікації матч вінгера Михайла Мудрика. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на football.london.

Українець потрапив до заявки «синіх» на спаринг із туринським «Ювентусом». Мудрик з'явився на полі на 82-й хвилині. Він замінив форварда Ніколаса Джексона.

«Так, безумовно, я дуже радий за нього. Для всіх у клубі було дуже емоційно побачити його повернення. Особливо, коли перед матчем я сказав йому, що маю такий задум – випустити його на 10-15 хвилин. Він безперечно був у захваті. Знову повернутися на поле після такого тривалого періоду було чудовим відчуттям для нього. Як і для нас усіх», – заявив Алонсо.

«Челсі» продовжить власне азійське турне. Наступні суперники англійського гранда в спарингах – італійський «Мілан», малайзійський «Джохор» та іспанський «Реал Сосьєдад». Перший поєдинок сезону на «синіх» чекатиме 24 серпня, а опонентом стане лондонський «Фулгем».

Справа Мудрика

Наразі останній матч у професіональній кар'єрі українець зіграв 28 листопада 2024 року. Спершу він опинився на лаві запасних «Челсі», а далі зник із заявки «синіх».

Зрештою, з'ясувалося, що вінгер здав позитивний тест на допінг. У його організмі виявили мельдоній. Мудрик разом із юридичною командою намагався довести, що не вживав заборонені речовини.

Та навесні отримав дискваліфікацію на чотири роки. Його визнали винним у вживанні заборонених речовин. Рішення ухвалила Футбольна асоціація Англії. Мудрик ще 26 лютого оскаржив вирок організації у Спортивному арбітражному суді (CAS) в швейцарській Лозанні.

Мудрик у складі «Челсі»

Українець приєднався до «синіх» у січні 2023 року за 70 млн євро. До проблем поза полем Мудрик встиг зіграти за «Челсі» 73 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав 10 голів і 11 результативних передач.

Контракт вінгера з англійським грандом розрахований до літа 2031 року. На флангах атаки «Челсі» конкурентами Мудрика будуть англієць Гіттенс, бразильський нападник Естеван, португалець Нету.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Челсі Михайло Мудрик Хабі Алонсо

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