Український боєць, який є членом ОПЗЖ, здобув 25 перемогу в кар’єрі (відео)

Український боєць Ярослав Амосов (25-0) на турнірі Bellator 252 в Анкасвіллі розділеним рішенням суддів (28-29, 29-28, 29-28) пройшов американця Лоґана Сторлі (11-1) і захистив свій непереможний статус.

Амосов істотно перевершив Сторлі по активності в стійці, але в третьому раунді Ярослав пропустив задушливий прийом і був на межі поразки. Українцю в останній момент вдалося розірвати захоплення.

Yaroslav Amosov and Logan Storley take to the canvas in the 2️⃣nd round.



The #Bellator252 main card is LIVE NOW on @CBS Sports Network in the and with @Sky Sports in the #MMA #Bellator pic.twitter.com/jNblHso6bQ