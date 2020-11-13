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    Український боєць, який є членом ОПЗЖ, здобув 25 перемогу в кар’єрі (відео)

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    Ярослав Амосов - Український боєць, який є членом ОПЗЖ, здобув 25 перемогу в кар’єрі (відео)
    Ярослав Амосов
    Світлина із соцмереж

    Ярослав Амосов переміг роздільним рішенням суддів

    Український боєць Ярослав Амосов (25-0) на турнірі Bellator 252 в Анкасвіллі розділеним рішенням суддів (28-29, 29-28, 29-28) пройшов американця Лоґана Сторлі (11-1) і захистив свій непереможний статус.

    Амосов істотно перевершив Сторлі по активності в стійці, але в третьому раунді Ярослав пропустив задушливий прийом і був на межі поразки. Українцю в останній момент вдалося розірвати захоплення.

    Нещодавно «Главком» розповідав про те, що вихованець «Гермесу» Ярослав Амосов в одному зі своїх інтерв’ю розповів, що відмовився від бою з російським бійцем Корєшковим. На останніх парламентських виборах Ярослав був у списку ОПЗЖ під 94-м номером.

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    Теги: MMA / UFC спорт поза політикою Ярослав Амосов
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