Український нападник забив у Білорусі в третьому матчі поспіль і присвятив гол покійному батькові (відео)

Юрій Габовда набрав гольової ходи

Український нападник Юрій Габовда забив у третьому матчі білоруського чемпіонату поспіль.

«Торпедо-БелАЗ» із Жодіно, за який виступає Юрій, приймав мінський «Іслоч» у рамках 29-го туру вищої ліги Білорусі. Матч завершився з рахунком 2:0 на користь господарів.

Габовда на 60-й хвилині забив провів другий м’яч. Це уже п’ятий гол в активі Юрія за останні три офіційні зустрічі. Загалом на його рахунку шість забитих м’ячів у поточному чемпіонаті. У клуб із Жодіно гравець перейшов у серпні цього року як вільний агент.

Черговий гол Юрій присвятив покійному батькові. «Дякую, Боже! Я продовжую, Тату. Через два дні мав би бути твій ювілей, 65 років. Сьогодні я думав про це і знову хотів порадувати тебе. Впевнений, ти все бачиш. Браво, командо, пишаюся вами, хлопці», - написав Габовда в себе у соцмережах.

Також у складі «Торпедо» зіграв весь матч український оборонець Алан Ауссі, котрий виступає у чемпіонаті сусідньої країни на правах оренди з київського «Динамо».

До завершення чемпіонату Білорусі залишився один тур. «Торпедо-БелАЗ» бореться за третє місце, котре дає змогу потрапляння в кваліфікаційні раунди Ліги Європи. В останньому турі команда зустрінеться з 12 позицією турнірної таблиці «Вітебськом». Натомість її прямі конкуренти, «Неман» та брестське «Динамо» зійдуться в очному протистоянні. А ось мінське «Динамо» прийме вдома претендентів на чемпіонський титул – БАТЕ. Розрив між командами всього два очки: «Неман» та «Торпедо-БелАЗ» мають по 53 пункти, «Динамо» з Бреста та «Динамо» з Мінська – по 51-му заліковому балу.