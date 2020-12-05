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    Український тренер московського «Динамо» пояснив, чому українські клуби переважають російські

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    Андрій Воронін за українські клуби не грав ніколи - Український тренер московського «Динамо» пояснив, чому українські клуби переважають російські
    Андрій Воронін за українські клуби не грав ніколи
    Світлина - UA-Футбол

    Андрій Воронін акцентував увагу на двох основних факторах

    Колишній футболіст збірної України Андрій Воронін, який наразі працює тренером московського «Динамо», назвав причини переваги українських клубів над російськими. Про це він розповів в інтерв'ю YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

    Воронін звернув увагу на те, що українські клуби успішніше виступають у єврокубках, згадавши про перемогу «Шахтаря» в Лізі Європи, а також участь київського «Динамо» у півфіналі Ліги чемпіонів і вихід «Дніпра» у фінал Ліги Європи. На його думку, запорука успіху місцевих клубів у талановитій молоді і бразильській обоймі гравців.

    Російські клуби невдало виступають у нинішньому сезоні єврокубків. До перемоги «Краснодара» над французьким «Ренном» 2 грудня в матчі п'ятого туру Ліги чемпіонів серія російських команд без перемог у єврокубках тривала 17 матчів. Петербурзький «Зеніт» і московський ЦСКА залишилися без плей-офф єврокубків. «Краснодар» потрапив в плей-оф Ліги Європи. «Локомотив» посідає останнє місце в своїй групі Ліги і бореться за потрапляння в Лігу Європи.

    В українських клубів ситуація ліпша. Донецький «Шахтар» двічі переміг мадридський «Реал» і продовжує боротися за потрапляння в плей-оф Ліги чемпіонів. Київське «Динамо» зіграє за потрапляння в 1/16 фіналу Ліги Європи з угорським «Ференцварошем». Луганська «Зоря» хоч і втратила шанси на вихід з Ліги Європи достроково, але здобула дві перемоги поспіль – над грецьким АЕКом та англійським «Лестером».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Ліга Європи ФК «Динамо» (Москва) Андрій Воронін
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