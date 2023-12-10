Українці приголомшили результатом у чоловічій естафеті Кубка світу з біатлону

Українець Антон Дудченко фінішував п'ятим

В австрійському Хохфільцені в неділю, 10 грудня, відбулася чоловіча естафета Кубка світу з біатлону. Україна ввійшла у топ-5 переможців.

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Результат чоловічої естафети Кубка світу з біатлону

фото: скриншот

Переможцем чоловічої естафети у Гохфільцені стала збірна Норвегії – уже дев’ята поспіль перемога в межах Кубка світу з біатлону для скандинавців.

Україну в гонці представляли Артем Тищенко, Дмитро Підручний, Артем Прима та Антон Дудченко. Тищенко завершив перший етап без промахів і передав естафету з відставанням 37,7 секунди від лідера. Підручний передав естафету на четвертому місці з відставанням 41,8 секунди. Прима завершив свій етап на п'ятій позиції. А Дудченко вивів Україну в п'ятірку найкращих. На четвертому етапі він відстрілявся без хиб і фінішував п'ятим.

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Нагадаємо, що жодна з представниць жіночої збірної України з біатлону не потрапила до топ-40 і не набрала очок у загальний залік, проваливши спринт на етапі Кубка світу в Естерсунді. Лише дві українки, Анастасія Меркушина і Христина Дмитренко, потрапили до топ-60 і відібралися в недільну гонку переслідування.

Як повідомлялося, нещодавно відбулася перша в сезоні жіноча естафетна гонка. Команда України посіла 12 місце. На гонку Україна вийшла в складі дебютантки Кубка світу Христини Дмитренко, Дар'ї Блашко, для якої гонка стала першою в сезоні, Анни Кривонос та Ірини Петренко.

Також Україна посіла 14-те місце в першій чоловічій естафеті Кубка світу з біатлону. Переможцем естафети стала збірна Норвегії у складі Ендре Стрьомсгейма, Тарьєй Бьо, Йоганнеса Бьо і Ветле Шостада Крістіансена.