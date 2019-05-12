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    Два екс-футболісти «Дніпра» стали володарями «екстремального» Кубка Греції (відео)

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    ПАОК із Салоніків зробив золотий дубль - Два екс-футболісти «Дніпра» стали володарями «екстремального» Кубка Греції (відео)
    ПАОК із Салоніків зробив золотий дубль
    Twitter ПАОКа

    Фінальний матч відбувався з міркувань безпеки при порожніх трибунах

    ПАОК із Салоніків, за який виступає два екс-футболісти «Дніпра» - українець Євген Шахов і бразилець Лео Матос - став володарем Кубка Греції. У фінальному матчі турніру очолювана Разваном Луческу команда виявилася сильнішою за АЕК із Афін, за який теж виступає український центральний оборонець Дмитро Чигринський. ПАОК переміг у фіналі 1:0.

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    Єдиний гол у зустрічі був забитий у компенсований до першого тайму час. Його автором став Чуба Акпом, відомий любителям англійського футболу за виступами за лондонський «Арсенал».

    Правий оборонець Матос, опорний хав Шахов у складі переможців і стоппер Чигринський у невдах відіграли усі 90 хвилин.

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    Два екс-футболісти «Дніпра» стали володарями «екстремального» Кубка Греції (відео)
    Два екс-футболісти «Дніпра» стали володарями «екстремального» Кубка Греції (відео)
    Два екс-футболісти «Дніпра» стали володарями «екстремального» Кубка Греції (відео)
    Два екс-футболісти «Дніпра» стали володарями «екстремального» Кубка Греції (відео)
    Два екс-футболісти «Дніпра» стали володарями «екстремального» Кубка Греції (відео)
    Два екс-футболісти «Дніпра» стали володарями «екстремального» Кубка Греції (відео)
    Twitter ПАОКа

    Цікаво, що з міркувань безпеки поєдинок проводився при порожніх трибунах. Тож гучне святкування фанати ПАОКа влаштували команді вже під час повернення додому, безпосередньо в дорозі.

    Раніше ПАОК здобув титул чемпіона Греції. Команда завершила сезон, не програвши жодного матчу в Суперлізі. Таке сталося лише вдруге в історії грецького футболу. У 30 матчах клуб з Салонік здобув 26 перемог і чотири рази зіграв внічию. Це чемпіонство стало для ПАОКа третім в історії і першим за 34 роки. Раніше він ставав чемпіоном в сезонах-1975/1976 і 1984/1985.

    Власником ПАОКа є російський підприємець грецького походження Іван Саввіді. Тренує команду румун Разван Луческу, син колишнього наставника донецького «Шахтаря» Мірчі Луческу.

     Читайте також: Ультрас ПАОКа Шахова та Хачеріді яскраво відсвяткували чемпіонство (відео)
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