Два екс-футболісти «Дніпра» стали володарями «екстремального» Кубка Греції (відео)



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ПАОК із Салоніків зробив золотий дубль Twitter ПАОКа

Фінальний матч відбувався з міркувань безпеки при порожніх трибунах

ПАОК із Салоніків, за який виступає два екс-футболісти «Дніпра» - українець Євген Шахов і бразилець Лео Матос - став володарем Кубка Греції. У фінальному матчі турніру очолювана Разваном Луческу команда виявилася сильнішою за АЕК із Афін, за який теж виступає український центральний оборонець Дмитро Чигринський. ПАОК переміг у фіналі 1:0.

Єдиний гол у зустрічі був забитий у компенсований до першого тайму час. Його автором став Чуба Акпом, відомий любителям англійського футболу за виступами за лондонський «Арсенал».

Правий оборонець Матос, опорний хав Шахов у складі переможців і стоппер Чигринський у невдах відіграли усі 90 хвилин.

Цікаво, що з міркувань безпеки поєдинок проводився при порожніх трибунах. Тож гучне святкування фанати ПАОКа влаштували команді вже під час повернення додому, безпосередньо в дорозі.

Раніше ПАОК здобув титул чемпіона Греції. Команда завершила сезон, не програвши жодного матчу в Суперлізі. Таке сталося лише вдруге в історії грецького футболу. У 30 матчах клуб з Салонік здобув 26 перемог і чотири рази зіграв внічию. Це чемпіонство стало для ПАОКа третім в історії і першим за 34 роки. Раніше він ставав чемпіоном в сезонах-1975/1976 і 1984/1985.

Власником ПАОКа є російський підприємець грецького походження Іван Саввіді. Тренує команду румун Разван Луческу, син колишнього наставника донецького «Шахтаря» Мірчі Луческу.