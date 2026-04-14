В Аргентині почалося нове судове засідання щодо смерті Марадони

Суд було відкладено через помилку попередньої судді

У вівторок, 14 квітня 2026 року, у суді міста Сан-Ісідро, що неподалік Буенос-Айреса, стартував новий етап розгляду справи про смерть легендарного футболіста Дієго Марадони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Повернення на лаву підозрюваних

Сім членів медичної бригади, які опікувалися капітаном збірної Аргентини в останні дні його життя, знову постали перед правосуддям за звинуваченням у ненавмисному вбивстві через необережність. Цей процес прикував увагу всього світу, адже він має дати відповідь на питання, чи була смерть кумира мільйонів наслідком неминучих проблем зі здоров’ям, чи результатом кричущої професійної недбалості.

Нинішній процес є повторним, оскільки попередня спроба розгляду справи, що розпочалася у березні 2025 року, завершилася юридичним фіаско. Тоді, через два місяці після старту засідань, одна із суддів колегії, Хульєта Макінтач, була відсторонена після оприлюднення відеозапису, на якому вона давала інтерв’ю документалістам прямо в стінах суду. Це грубе порушення процесуальних норм призвело до оголошення судового розгляду недійсним. Новий склад суду змушений заново вивчати всі докази, аудіозаписи та результати експертиз, що фактично відкинуло розслідування на рік назад.

Аргументи сторін

Прокурори будують свою стратегію на висновках медичної комісії 2021 року, яка назвала дії лікарів неадекватними, дефіцитними та безрозсудними. Слідство стверджує, що будинок, де Марадона відновлювався після операції на мозку, не був обладнаний належним чином, а пацієнт фактично був покинутий напризволяще. У матеріалах справи умови перебування легенди світового футболу називають «театром жаху», де медики свідомо ігнорували ознаки серцевої недостатності, що розвивалася протягом щонайменше 12 годин до моменту смерті. На лаві підсудних перебувають нейрохірург Леопольдо Луке, психіатр Агустіна Косачов, а також психологи та медсестри.

Захисники обвинувачених наполягають на тому, що зупинка серця у 60-річному віці була неминучою, враховуючи багаторічну історію боротьби Марадони з алкогольною та наркотичною залежностями. Вони стверджують, що лікарі діяли в межах своїх можливостей, а стан пацієнта був критичним незалежно від якості догляду. У межах нового процесу заплановано допит близько 100 свідків, серед яких діти футболіста та його колишня дружина. Якщо провину медиків буде доведено, кожному з них загрожує від 8 до 25 років позбавлення волі.

