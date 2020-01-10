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    В баскетбольній Суперлізі змінився лідер

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    У цьому матчі дебютував новачок "Дніпра", який грав за НБА - Джаред Террелл - В баскетбольній Суперлізі змінився лідер
    У цьому матчі дебютував новачок "Дніпра", який грав за НБА - Джаред Террелл

    «Дніпро» став єдиною командою у чемпіонаті, яка не знає поразок навиїзді

    В матчі регулярного чемпіонату української Суперліги «Дніпро» на виїзді обіграв «Одесу». Гра видалася доволі драматичною – після двох перших чвертей мінімальну перевагу мали одесити. Господарі виграли і третю чверть, але утримати переможний рахунок господарям не змогли.

    З початком останньої десятихвилинки розпочався ривок Дніпра 15: 2, який включив в себе два дальніх влучання Чумакова, триочковий Корнієнка і шість очок від Шунделя і Дугата. За 4:16 до фінальної сирени наша команда награли на 10-очкову перевагу. У «Одеси» далекі не летіли, зі штрафними були величезні проблеми (8/21 в результаті), а більше протиставити «Дніпру» господарям було нічого. І нехай підопічним Юшкіна і вдалося скоротити своє відставання до п'яти очок, але своєчасні попадання Корнієнко та Дугата не дали інтризі відродитися. Як підсумок, перемога гостей з різницею в шість очок - 78:84 (28:23, 20:24, 20:18, 10:19). Таким чином « Дніпро» залишився єдиною командою в Суперлізі, яка ще не програвала на виїзді. У цій грі дебютував  новачок «Дніпра» - Джаред Террел, який  отримав майже 13 хвилин ігрового часу від Дениса Журавльова, набрав 5 очок при 33% з гри, віддав 2 передачі.

    Завдяки цій перемозі «Дніпро» вийшов на перше місце Суперліги, випереджаючи «Прометей» і «Хімік» на одне очко. «Одеса» йде на 4-й позиції.

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    баскетбол БК Дніпро БК Одеса
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