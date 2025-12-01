Головна Спорт Новини
В українському футболі вибухнув скандал через недопуск журналістки на гру Першої ліги

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Журналістку Козюпу не пустили на матч у Тернополі

Головний редактор Тribuna.com Щербаков різко відреагував на недопуск журналістки Козюпи на гру «Нива» (Тернопіль) – «Інгулець»

Головний редактор Тribuna.com Олег Щербаков прокоментував недопуск журналістки Ірини Козюпи на матч 18-го туру Першої ліги «Нива» (Тернопіль) – «Інгулець». Про це повідомляє «Главком».

«Я буду менш коректним у висловлюваннях, ніж Ірина Козюпа. Ви там у тернопільській «Ниві» часом не прибалділи від кайфу не пускати на матч журналістів?

Суть: у нас було відео з попереднього матчу, де чути, як наліво і направо криє матом всіх підряд неофіційний, але власник клубу Роман Михайлів. Схоже, що він вирішив так дріб’язково помститись.

Отже, вважайте це зверненням до клубу з вимогою прокоментувати причини недопуску на матч нашого журналіста.

Також прошу відповідні органи УАФ розібратись в ситуації», – написав Щербаков у своєму телеграм-каналі.

Козюпа також розповіла деталі її недопуску на матч у Тернополі.

«Думаю, піду на матч «Ниви», що може статися) Мене не пустили на стадіон. Відповідь стюардів – треба купити квиток. Або зверніться до адміністратора Остапа. Мені не проблема купити його. Але я не буду цього робити. Я журналіст і піду за акредитацією/редакційним посвідченням або ніяк не піду.

Клуб мав би бути вдячний за ту кількість репортажів, які Трибуна пише про команду Першої ліги. Інші просять приїхати на їхні матчі і написати по них. А тут зʼясувалось, що «Нива» образилась за відео з минулого матчу, бо там чути, як лається їхній президент.

Михайлів матюкає арбітра і його чує весь стадіон, а винна журналістка Трибуни, бо це опублікувала. Чудова логіка від «Ниви» і пана Михайліва.

Весь сезон я без проблем ходила на матчі. І ніхто жодного разу не просив показати ні акредитацію, ні навіть редакційне посвідчення. А тепер раптом мене не пускають. Дуже дрібʼязкова помста від президента клубу.

Ок, не хочете, щоб про вас писала Трибуна, та без проблем. Навчіться спочатку працювати з пресою», – написала Козюпа у своєму телеграм-каналі.

