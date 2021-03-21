«Вест Гем» без Ярмоленка втратив перемогу в божевільному матчі

«Арсенал», програючи три м’ячі, зумів врятувати гру й зіграти внічию

Один з лідерів чемпіонату Англії лондонський «Вест Гем» не зумів на Олімпійському стадіоні, де приймає суперників, втримати перемогу, ведучи в рахунку в три голи. «Арсенал» зумів відігратися в дербі – 3:3.

Команди провели по два різних тайми. В першому перевагою повністю володіли господарі, в другому – гості. На голи Лінгарда, Боуена і Соучека відповіли ударом Ляказетта і рикошетом від Соучека, автоголом Доусона, котрий забиває в свої ворота другу гру поспіль, і голом Ляказетта.

«Це був хороший матч: жорстка гра, багато голів. Ми грали дуже добре, особливо в перші 30 хвилин. Під час матчу було багато дурних і неправильних рішень і з боку мене, і з боку моїх футболістів, але в футболі іноді так і буває. Звичайно, нічия після того, як ми вели в три м'ячі, – це далеко не найкращий результат, але ми показали, що можемо змагатися з найсильнішими командами, – цитує шотландського фахівця «Вест Гема» BBC.

Андрія Ярмоленко після травми на тижні зіграв за молодіжний склад «молотобійців», але сьогодні в протокол матчу не потрапив.

«Вест Гем» набрав 49 очок і йде п’ятим у турнірній таблиці. У «Манчестер Сіті» - 71, «Манчестер Юнайтед» - 57, «Лестера» - 56, «Челсі» - 51.