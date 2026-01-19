Головна Спорт Новини
«Полісся» продовжило контракт зі своїм капітаном

Дмитро Луцков
Дмитро Луцков
Руслан Бабенко (ліворуч) підписує новий контракт із «Поліссям»
Джерело: офіційний сайт «Полісся»

Житомирський клуб розраховує на досвідченого Руслана Бабенка

Центральний півзахисник Руслан Бабенко оновив свою угоду з «Поліссям». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу з Житомира.

Новий контракт із 33-річним українцем розраховано до кінця червня 2027 року. «Вовків» Бабенко представляє вдруге, із літа 2024-го. Тоді він на правах вільного агента залишив «Дніпро-1». Перший період виступів гравця за «Полісся» мав місце в сезоні-2021/22, коли житомиряни брали участь у Першій лізі. Загалом на рахунку нинішнього капітана «вовків» 58 матчів за клуб, в яких він відзначився двома гольовими передачами.

Підопічні Руслана Ротаня йдуть третіми в чемпіонаті України-2025/26, маючи 30 очок після 16-ти поєдинків. У другій половині лютого «Полісся» повернеться на поле виїзною дуеллю з «Колосом». Закордонна підготовка житомирського клубу до другої частини поточної кампанії розпочалася 15 січня. Навчально-тренувальні збори в Іспанії триватимуть один місяць, протягом якого колектив Ротаня проведе 10 товариських матчів.

У січні «вовки» також продовжили контракти з лівим захисником Богданом Михайліченком і воротарем Євгенієм Волинцем. Оновлені угоди обох гравців оборонної ланки з «Поліссям» розраховано до кінця червня 2028 року.

Нагадаємо, нещодавно «Главком» підбив підсумки чергового вікенду легіонерів збірної України.

Найбільш успішним він був для колишнього гравця київського «Динамо» Владислава Ваната, який оформив дубль за «Жирону», принісши їй перемогу.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Руслан Бабенко ФК «Полісся»

