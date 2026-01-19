«Полісся» продовжило контракт зі своїм капітаном

Житомирський клуб розраховує на досвідченого Руслана Бабенка

Центральний півзахисник Руслан Бабенко оновив свою угоду з «Поліссям». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу з Житомира.

Новий контракт із 33-річним українцем розраховано до кінця червня 2027 року. «Вовків» Бабенко представляє вдруге, із літа 2024-го. Тоді він на правах вільного агента залишив «Дніпро-1». Перший період виступів гравця за «Полісся» мав місце в сезоні-2021/22, коли житомиряни брали участь у Першій лізі. Загалом на рахунку нинішнього капітана «вовків» 58 матчів за клуб, в яких він відзначився двома гольовими передачами.

Підопічні Руслана Ротаня йдуть третіми в чемпіонаті України-2025/26, маючи 30 очок після 16-ти поєдинків. У другій половині лютого «Полісся» повернеться на поле виїзною дуеллю з «Колосом». Закордонна підготовка житомирського клубу до другої частини поточної кампанії розпочалася 15 січня. Навчально-тренувальні збори в Іспанії триватимуть один місяць, протягом якого колектив Ротаня проведе 10 товариських матчів.

У січні «вовки» також продовжили контракти з лівим захисником Богданом Михайліченком і воротарем Євгенієм Волинцем. Оновлені угоди обох гравців оборонної ланки з «Поліссям» розраховано до кінця червня 2028 року.

