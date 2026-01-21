Сьомий тур Ліги чемпіонів: найцікавіші матчі другого ігрового дня

Розповідаємо про головні протистояння Ліги чемпіонів, що відбудуться в середу, 21 січня 2026 року

Сьомий тур основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 завершиться сьогоднішніми дев'ятьма матчами. «Главком» виділяє головні протистояння середи, 21 січня 2026 року.

«Марсель» – «Ліверпуль»

«Марсель» продовжує боротися за першу для себе участь у плей-оф Ліги чемпіонів із 2012 року. Підопічні екскерманича «Шахтаря» Роберто Де Дзербі минулої суботи розгромили на виїзді «Анже» (5:2), втримавшись на третій сходинці чемпіонату Франції. Атакувальна ланка «Марселя» демонструє солідну ефективність, що дозволяє вболівальникам клубу до майбутнього матчу підходити з оптимізмом. Здобуття трьох очок дозволить колективу Де Дзербі обійти його сьогоднішнього суперника в турнірній таблиці.

Непроста кампанія команди Арне Слота нещодавно поповнилася черговим недостатньо якісним виступом. «Ліверпуль» вчетверте поспіль зіграв унічию в чемпіонаті Англії, чого з клубом не ставалося із січня 2008 року. У суботньому домашньому поєдинку з «Бернлі» (1:1) він заслуговував на звитягу, але один з аутсайдерів турніру втримав нічийний результат. Виїзна перемога над «Інтером» (1:0) у грудні подарувала вболівальникам «Ліверпуля» надію на вихід одразу до 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів і сьогодні гравці сподіватимуться значно покращити свої шанси уникнути двох додаткових протистоянь.

«Ювентус» – «Бенфіка»

«Ювентус» підходить до сьогоднішньої дуелі на тлі несподіваної невдачі в чемпіонаті Італії. Минулої суботи туринці Лучано Спаллетті на виїзді поступилися «Кальярі» (0:1), опинившись на відстані трьох очок від топ-4. У 2022-му й 2025 роках «Ювентус» програв «Бенфіці» в домашніх поєдинках Ліги чемпіонів і зараз не може дозволити собі подібну поразку. Туринці розраховуватимуть виключно на третю поспіль єврокубкову звитягу.

«Бенфіка» в свою чергу нещодавно впоралася на виїзді з «Ріу Аве» (2:0) з асистом Георгія Судакова. Лісабонці хоч і досі не програвали в чемпіонаті Португалії-2025/26, але все одно йдуть у турнірній таблиці третіми, аж 10-ма очками поступаючись лідируючому «Порту». На міжнародній арені ж підопічні Жозе Моурінью зараз перебувають у вкрай скрутному становищі. Для виходу до плей-оф «Бенфіка» потребує здобуття якнайбільшої кількості залікових балів у матчі проти «Ювентуса» й майбутній дуелі з мадридським «Реалом» у Лісабоні.

«Галатасарай» – «Атлетіко Мадрид»

Зусиллями Віктора Осімхена, на рахунку якого шість із восьми голів стамбульців у поточній кампанії Ліги чемпіонів, «Галатасарай» зробив крок назустріч першій із 2014 року участі в плей-оф найстатуснішого єврокубка. Минулої суботи команда Окана Бурука оступилася в чемпіонаті Туреччини, вдома зігравши внічию з «Газіантепом» (1:1), але втрималася на вершині турнірної таблиці, на один заліковий бал переважаючи «Фенербахче». Ще одна невдача вже сьогодні може пізніше дорого обійтися «Галатасараю», адже основний етап Ліги чемпіонів клуб завершить виїздом до «Манчестер Сіті». Третя поспіль єврокубкова поразка помітно погіршить шанси «Галатасарая» на вихід до наступного раунду турніру.

«Атлетіко» ж минулої неділі в Мадриді впорався з «Алавесом» (1:0), зрівнявшись за очками з третім у чемпіонаті Іспанії «Вільярреалом». Колектив Дієго Сімеоне вже вийшов до плей-оф Ліги чемпіонів, але ще не уникнув додаткових двох протистоянь і сподіватиметься вирішити це питання сьогодні. У виїзних єврокубкових дуелях мадридський клуб нерідко виглядає недостатньо переконливо й не виключено, що за рахунок сьогоднішнього матчу ця ситуація не покращиться. «Атлетіко» цілком може дозволити собі нічию в Стамбулі, яка навряд чи значним чином похитне віру клубу в можливість опинитися одразу в 1/8 фіналу плей-оф.

Розклад матчів середи, 21 січня 2026 року

Час початку Поєдинки 19:45 «Галатасарай» – «Атлетіко Мадрид» 19:45 «Карабах» – «Айнтрахт Франкфурт» 22:00 «Аталанта» – «Атлетік Більбао» 22:00 «Баварія» – «Юніон Сент-Жилуаз» 22:00 «Марсель» – «Ліверпуль» 22:00 «Ньюкасл Юнайтед» – ПСВ 22:00 «Славія Прага» – «Барселона» 22:00 «Челсі» – «Пафос» 22:00 «Ювентус» – «Бенфіка»

Турнірна таблиця