Відбір на Євро-2026. Дівоча збірна України з футболу піднялася до Дивізіону А
У заключній грі Україна перемогла Боснію і Герцеговину
Дівоча збірна України (WU-17) під керівництвом Людмили Лемешко здобула перемогу над Боснією і Герцеговиною у другому матчі другого кваліфікаційного раунду Євро-2026 (WU-17). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.
Українки виграли свою групу В5 і піднялися до Ліги А.
Відбір Євро-2026 (WU-17). Другий раунд. Група В5
Україна (WU-17) – Боснія і Герцеговина (WU-17) 4:1 (3:1)
- Голи: Бєлкіна (19), Леспух (22, 64), Бойчук (32) – Марич (24).
Підсумкова таблиця
- Україна 4 очки (різниця 6-3)
- Болгарія 4 (4-2)
- Боснія і Герцеговина 0 (1-6)
Зазначимо, що фінальний етап Євро-2026 (WU-17) проходитиме із 4-го до 17 травня 2026 року в Північній Ірландії. Цей турнір також буде кваліфікацією в зоні УЄФА до ЧС-2026 (WU-17) у Марокко.
Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.
Склад груп чемпіонату світу
- Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
- Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
- Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
- Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
- Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
- Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
- Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
- Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
- Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
- Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
- Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
- Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.
До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.
Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.
Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал
Україна – Швеція 1:3 (0:1)
- Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
