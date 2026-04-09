Відбір на Євро-2026. Дівоча збірна України з футболу піднялася до Дивізіону А

Українки виграли свою групу В5 і піднялися до Ліги А

У заключній грі Україна перемогла Боснію і Герцеговину

Дівоча збірна України (WU-17) під керівництвом Людмили Лемешко здобула перемогу над Боснією і Герцеговиною у другому матчі другого кваліфікаційного раунду Євро-2026 (WU-17). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Українки виграли свою групу В5 і піднялися до Ліги А.

Відбір Євро-2026 (WU-17). Другий раунд. Група В5

Україна (WU-17) – Боснія і Герцеговина (WU-17) 4:1 (3:1)

Голи: Бєлкіна (19), Леспух (22, 64), Бойчук (32) – Марич (24).

Підсумкова таблиця

Україна 4 очки (різниця 6-3) Болгарія 4 (4-2) Боснія і Герцеговина 0 (1-6)

Зазначимо, що фінальний етап Євро-2026 (WU-17) проходитиме із 4-го до 17 травня 2026 року в Північній Ірландії. Цей турнір також буде кваліфікацією в зоні УЄФА до ЧС-2026 (WU-17) у Марокко.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

