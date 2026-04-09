Відбір на Євро-2026. Дівоча збірна України з футболу піднялася до Дивізіону А

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Українки виграли свою групу В5 і піднялися до Ліги А

У заключній грі Україна перемогла Боснію і Герцеговину

Дівоча збірна України (WU-17) під керівництвом Людмили Лемешко здобула перемогу над Боснією і Герцеговиною у другому матчі другого кваліфікаційного раунду Євро-2026 (WU-17). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Відбір Євро-2026 (WU-17). Другий раунд. Група В5

Україна (WU-17) – Боснія і Герцеговина (WU-17) 4:1 (3:1)

  • Голи: Бєлкіна (19), Леспух (22, 64), Бойчук (32) – Марич (24).

Підсумкова таблиця

  1. Україна 4 очки (різниця 6-3)
  2. Болгарія 4 (4-2)
  3. Боснія і Герцеговина 0 (1-6)

Зазначимо, що фінальний етап Євро-2026 (WU-17) проходитиме із 4-го до 17 травня 2026 року в Північній Ірландії. Цей турнір також буде кваліфікацією в зоні УЄФА до ЧС-2026 (WU-17) у Марокко.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ жіночий футбол

Герун набрав сім очок у грі чемпіонату Японії з баскетболу
«Шахтар» – АЗ. Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги конференцій
«Шахтар» – «АЗ Алкмар»: де дивитися чвертьфінал Ліги конференцій
«Барселоно», у нас проблеми. «Атлетіко» переміг у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
ПСЖ впевнено переміг «Ліверпуль» у першому матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
