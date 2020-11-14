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    Відбір на мундіаль-2022: третя перемога Бразилії, шокуюче фіаско Колумбії (відео)

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    Уругваєць Луїс Суарес ударом з позначки розвів м'яч і Давіда Оспіну по різних кутах - Відбір на мундіаль-2022: третя перемога Бразилії, шокуюче фіаско Колумбії (відео)
    Уругваєць Луїс Суарес ударом з позначки розвів м'яч і Давіда Оспіну по різних кутах
    Світлина - Soccerstand

    Бразильці позначили лідерські амбіції уже на старті

    У Латинській Америці відбулося три заключних поєдинки третього туру кваліфікації на мундіаль-2022.

    Як уже повідомляв «Главком», раніше збірна Аргентини зазнала несподіваних очкових втрат вдома. Зараз найбільшим сюрпризом стала розгромна поразка колумбійців у домашньому матчі проти команди Уругваю.

    Колумбія – Уругвай – 0:3

    Голи: 0:1 – Едінсон Кавані (5). 0:2 – Луїс Суарес (54, з пенальті). 0:3 – Дарвін Нуньєс (73)

    Чилі – Перу – 2:0

    Голи: 1:0 – Артуро Відаль (19). 2:0 – Артуро Відаль (34)

    Бразилія – Венесуела – 1:0

    Гол: 1:0 – Роберто Фірміно (66)

    Бразилія з дев’ятьма очками очолює таблицю. Аргентинці відстають на два пункти і йдуть другими. Еквадор та Уругвай мають по шість пунктів, Парагвай – п’ять, Чилі і Колумбія – по чотири, Перу – один. Венесуела і Болівія програли у всіх трьох матчах.

    Зауважимо, що напряму з Латинської Америка на мундіаль пробиваються чотири перших збірних. П’ята гратиме поєдинок плей-оф.

    Наступні матчі кваліфікації чемпіонату світу в Латинській Америці відбудуться 17-18 листопада. Бразилія гратиме на виїзді проти Уругваю, Аргентина поїде в Перу.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Луїс Суарес Артуро Відаль Роберто Фірміно Едінсон Кавані мундіаль-2022 Дарвін Нуньєс
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