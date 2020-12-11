Відома атлетка вимагає від тренерів збірної України дотримання спортивного принципу

Анна Міщенко підкреслює, що оцінювати спортсменів треба за результатами виступів, а не за віком

Досвідчена українська легкоатлетка Анна Міщенко, яка вигравала бронзу чемпіонату Європи-2012 з бігу на 1500 метрів, через власну сторінку в «Фейсбуку» висловила невдоволення ставленням до себе з боку тренерського штабу. Харків’янка, яка торік виграла чемпіонат України, невдоволена, що її не включили до штатного складу збірної, а в документах зайняті нею місця занижені.

«Протягом моєї бігової кар'єри ситуації бували різні: десь треба було стиснути зуби і терпіти, десь – проковтнути образу і рухатися далі. Я ніколи ні на кого не розраховувала і знала, що для мене є один шлях – стовідсоткова і незаперечна перемога.

Мені 37 років, у мене дві прекрасні доньки. Кожен день я роблю по два тренування, їжджу на збори і все для того, щоб гідно представляти свою улюблену країну на внутрішній та міжнародній аренах. Біг – моя робота і все моє життя. Але те ставлення, з яким стикаюся останні два роки, викликають обурення.

З 1996 року я займаюся легкою атлетикою. З 2005-го я була в штатній збірній України з легкої атлетики. Звільнили мене в 2017 році, не дивлячись на те, що моїй дитині було всього чотири місяці. Але, звичайно, мене це не зупинило. Я продовжувала тренуватися і вірити в себе.

2019-й – я знову стаю чемпіонкою України, здобувши впевнену перемогу над своїми молодими суперницями. Це досягнення не дозволило мені потрапити в збірну і отримати хоч якусь підтримку від держави на підготовку до наступного сезону. Далі – срібло на чемпіонаті України 2020 року і знову я без підтримки на майбутню підготовку.

А тепер уявіть моє здивування, коли я побачила списки національної збірної команди України на 2021 рік. У графі «Досягнення» вказано, що я посідала третє місце на чемпіонаті України, тоді як насправді була другою. Звичайно, можна було б сказати, що помилка. Але в списках збірної на 2020-й було те ж саме. У графі «Досягнення» вказане друге місце на чемпіонаті України замість першого і четверте місце на командному чемпіонаті України замість другого. Що за неповага?

І ось яке питання мене турбує всі ці два роки: чому молоді і перспективні спортсмени, які опиняються за моєю спиною, отримують фінансування від держави, а я такої честі не удостоєна?», - написала Анна Міщенко.

Заява атлетки викликала жваву дискусію відомих в українській легкій атлетиці персоналій. Зокрема відповів Міщенко старший тренер збірної з видів витривалості Сергій Романчук.

«Спортсменка спеціалізується з бігу 1500 м, має звання майстра спорту міжнародного класу, була фіналісткою Олімпіади-2008, де посіла дев’яте місце з результатом 4.05,13. У 2016-2017 Анна відбула дискваліфікацію (через позитивний допінг-тест – «Главком»). Її результати в період 2012-2017 років анульовані. Найкращий результат після дискваліфікації у 2018-му – 4.20,70; у 2019-му – 4.19,72; у 2020-му – 4.22,67. Всі ці результати відповідають нормативові кандидатки в майстри спорту (норматив майстра спорту – 4.18,00). Останніх шість-сім років біг на 1500 м – дисципліна, яка в нашій легкій атлетиці відстає. Найкращий результат в 2020-му показала Орися Дем‘янюк- 4.16,97. Аня входить до складу штатної збірної України, але без заробітної плати», - написав пан Романчук.

Власне, згадка тренера про невиконання нормативу майстра спорту викликала нерозуміння, бо згідно з критеріями відбору в національні збірні, затвердженими Міністерством молоді і спорту, згадки про рівняння на майстрівські показники немає. Проте внутрішні критерії відбору в збірні залишаються незмінними з часів СССР. То за умови, що норматив майстра спорту як мірило конкурентності давно себе вичерпав.

На цьому зокрема наголосив Віктор Бондаренко, тренер і батько чемпіона світу-2013 зі стрибків у висоту Богдана Бондаренка. Він навіть підготував на підсилення своїх слів порівняльні таблиці.

«Подивіться, що таке рівень майстра спорту, - пише Віктор Васильович. – Для прикладу: одні результати рівня майстра спорту не потрапляють до перших 100 європейського топ-листа, а деякі посідають 30-50 місця в ньому».

Майстрівські нормативи в Україні серед чоловіків у порівнянні з найкращими результатами у Європі в 2020-му (станом на 8 вересня). Майже половина не дотягує до топ-100

Майстрівські нормативи в Україні серед жінок у порівнянні з найкращими результатами у Європі в 2020-му (станом на 8 вересня)

Зауважимо, що в положенні «Про національні збірні з видів спорту, визнаних в Україні» чітко вказується, що до складу національних збірних можуть зараховуватися спортсмени-громадяни України, які мають кращі порівняно з іншими спортивні результати на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Про виконання майстрівського нормативу в офіційних документах немає жодного слова. Ці порушення тренерським штабом принципів прозорості бентежать атлетів найбільше. Бо фактор виконання нормативу майстра спорту теж дотримується не завжди і окремі спортсмени, які до цих показників иак само як Анна Міщенко не дотягнулися, але стали членами збірної повноцінно (скажімо, Іван Стребков, Юрій Кіщенко), отримуючи за свою працю заробітну плату.