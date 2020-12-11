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    Відома атлетка вимагає від тренерів збірної України дотримання спортивного принципу

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    2019-й. Анна Міщенко стала чемпіонкою України з бігу на 1500 м - Відома атлетка вимагає від тренерів збірної України дотримання спортивного принципу
    2019-й. Анна Міщенко стала чемпіонкою України з бігу на 1500 м
    Світлина із соцмереж

    Анна Міщенко підкреслює, що оцінювати спортсменів треба за результатами виступів, а не за віком

    Досвідчена українська легкоатлетка Анна Міщенко, яка вигравала бронзу чемпіонату Європи-2012 з бігу на 1500 метрів, через власну сторінку в «Фейсбуку» висловила невдоволення ставленням до себе з боку тренерського штабу. Харків’янка, яка торік виграла чемпіонат України, невдоволена, що її не включили до штатного складу збірної, а в документах зайняті нею місця занижені.

    «Протягом моєї бігової кар'єри ситуації бували різні: десь треба було стиснути зуби і терпіти, десь – проковтнути образу і рухатися далі. Я ніколи ні на кого не розраховувала і знала, що для мене є один шлях – стовідсоткова і незаперечна перемога.

    Мені 37 років, у мене дві прекрасні доньки. Кожен день я роблю по два тренування, їжджу на збори і все для того, щоб гідно представляти свою улюблену країну на внутрішній та міжнародній аренах. Біг – моя робота і все моє життя. Але те ставлення, з яким стикаюся останні два роки, викликають обурення.

    З 1996 року я займаюся легкою атлетикою. З 2005-го я була в штатній збірній України з легкої атлетики. Звільнили мене в 2017 році, не дивлячись на те, що моїй дитині було всього чотири місяці. Але, звичайно, мене це не зупинило. Я продовжувала тренуватися і вірити в себе.

    2019-й – я знову стаю чемпіонкою України, здобувши впевнену перемогу над своїми молодими суперницями. Це досягнення не дозволило мені потрапити в збірну і отримати хоч якусь підтримку від держави на підготовку до наступного сезону. Далі – срібло на чемпіонаті України 2020 року і знову я без підтримки на майбутню підготовку.

    А тепер уявіть моє здивування, коли я побачила списки національної збірної команди України на 2021 рік. У графі «Досягнення» вказано, що я посідала третє місце на чемпіонаті України, тоді як насправді була другою. Звичайно, можна було б сказати, що помилка. Але в списках збірної на 2020-й було те ж саме. У графі «Досягнення» вказане друге місце на чемпіонаті України замість першого і четверте місце на командному чемпіонаті України замість другого. Що за неповага?

    І ось яке питання мене турбує всі ці два роки: чому молоді і перспективні спортсмени, які опиняються за моєю спиною, отримують фінансування від держави, а я такої честі не удостоєна?», - написала Анна Міщенко.

    Заява атлетки викликала жваву дискусію відомих в українській легкій атлетиці персоналій. Зокрема відповів Міщенко старший тренер збірної з видів витривалості Сергій Романчук.

    «Спортсменка спеціалізується з бігу 1500 м, має звання майстра спорту міжнародного класу, була фіналісткою Олімпіади-2008, де посіла дев’яте місце з результатом 4.05,13. У 2016-2017 Анна відбула дискваліфікацію (через позитивний допінг-тест – «Главком»). Її результати в період 2012-2017 років анульовані. Найкращий результат після дискваліфікації у 2018-му – 4.20,70; у 2019-му – 4.19,72; у 2020-му – 4.22,67. Всі ці результати відповідають нормативові кандидатки в майстри спорту (норматив майстра спорту – 4.18,00). Останніх шість-сім років біг на 1500 м – дисципліна, яка в нашій легкій атлетиці відстає. Найкращий результат в 2020-му показала Орися Дем‘янюк- 4.16,97. Аня входить до складу штатної збірної України, але без заробітної плати», - написав пан Романчук.

    Власне, згадка тренера про невиконання нормативу майстра спорту викликала нерозуміння, бо згідно з критеріями відбору в національні збірні, затвердженими Міністерством молоді і спорту, згадки про рівняння на майстрівські показники немає. Проте внутрішні критерії відбору в збірні залишаються незмінними з часів СССР. То за умови, що норматив майстра спорту як мірило конкурентності давно себе вичерпав.

    На цьому зокрема наголосив Віктор Бондаренко, тренер і батько чемпіона світу-2013 зі стрибків у висоту Богдана Бондаренка. Він навіть підготував на підсилення своїх слів порівняльні таблиці.

    «Подивіться, що таке рівень майстра спорту, - пише Віктор Васильович. – Для прикладу: одні результати рівня майстра спорту не потрапляють до перших 100 європейського топ-листа, а деякі посідають 30-50 місця в ньому».

    Майстрівські нормативи в Україні серед чоловіків у порівнянні з найкращими результатами у Європі в 2020-му (станом на 8 вересня). Майже половина не дотягує до топ-100
    Майстрівські нормативи в Україні серед чоловіків у порівнянні з найкращими результатами у Європі в 2020-му (станом на 8 вересня). Майже половина не дотягує до топ-100

    Майстрівські нормативи в Україні серед жінок у порівнянні з найкращими результатами у Європі в 2020-му (станом на 8 вересня)
    Майстрівські нормативи в Україні серед жінок у порівнянні з найкращими результатами у Європі в 2020-му (станом на 8 вересня)

    Зауважимо, що в положенні «Про національні збірні з видів спорту, визнаних в Україні» чітко вказується, що до складу національних збірних можуть зараховуватися спортсмени-громадяни України, які мають кращі порівняно з іншими спортивні результати на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Про виконання майстрівського нормативу в офіційних документах немає жодного слова. Ці порушення тренерським штабом принципів прозорості бентежать атлетів найбільше. Бо фактор виконання нормативу майстра спорту теж дотримується не завжди і окремі спортсмени, які до цих показників иак само як Анна Міщенко не дотягнулися, але стали членами збірної повноцінно (скажімо, Іван Стребков, Юрій Кіщенко), отримуючи за свою працю заробітну плату.

     Читайте також: «Створює в колективі нездорову атмосферу». Українські легкоатлети вимагають змінити тренера збірної
    Теги: чемпіонат України норматив легка атлетика фінансування тренер СССР Анна Міщенко Віктор Бондаренко Орися Дем’янюк Сергій Романчук
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