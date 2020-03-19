Відставка місяця в українському футболі: посаду залишає найодіозніший генеральний директор



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Сергій Рафаїлов збирає речі Укрінформ

Наразі причини відставки Сергія Рафаїлова невідомі

Генеральний директор луганської «Зорі» Сергій Рафаїлов написав заяву про звільнення з клубу.

Функціонер покине луганський клуб до кінця березня. Його звільнення не пов'язане із зупинкою чемпіонату України.

Рафаїлов працював у «Зорі» з листопада 2009 року і запам’ятався найперше своїми враженнями про відвідини англійського Манчестера в жовтні 2016 року.

«Ми були в Англії тільки в Манчестері, і мені це місто не сподобалося. Дуже брудно, - сказав тоді Рафаїлов. – Біля готелю, розташованого, між іншим, у центрі міста, всю ніч на асфальті сплять бомжі. Дико для мене було бачити то, як по вулицях ходять і цілуються чоловіки. Мені це дуже не подобається. Тому всім нашим «євроінгеграторам» запропонував би 20 разів подумати. Мені б хотілося, щоб мої онуки, виходячи на вулицю, не бачили такого».

Зауважимо, що на вимушену перерву в чемпіонаті України луганці пішли на другому місці в турнірній таблиці, в 23-му турі мінімально обігравши «Шахтар» і маючи однакову кількість очок з «Динамо» (в обох – по 46).

На тижні Українська асоціація футболу вирішила безстроково призупинити всі футбольні змагання в країні в зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19.