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    Грузинських спортсменів позбавили акредитацій Ігор у Токіо через порушення COVID-правил

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    Виходити за межі олімпійського селища спортсменам суворо заборонено - Грузинських спортсменів позбавили акредитацій Ігор у Токіо через порушення COVID-правил
    Виходити за межі олімпійського селища спортсменам суворо заборонено
    Фото з відкритих джерел

    Дзюдоїсти вийшли з олімпійського селища подивитися пам’ятки архітектури

    Організаційний комітет Олімпійських ігор позбавив акредитації грузинських спортсменів за те, що вони без дозволу залишили олімпійське селище. Як повідомляє «Sputnik-Грузія», мова йде про дзюдоїстів Важу Маргвелашвілі та Лашу Шавдатуашвілі. Обидва стали срібними призерами Ігор. Їх вже відправили додому.

    Як повідомив виконавчий директор оргкомітету Тосіро Муто, за час Ігор в Токіо було відкликано вісім акредитацій.

    «В одному випадку, який набув розголосу, співробітник оргкомітету був заарештований за зберігання наркотиків. Ще один випадок пов'язаний з грузинськими спортсменами. Посольство Грузії вже опублікувало вибачення. Вони вийшли за межі селища, щоб подивитися пам'ятки архітектури. Це серйозне порушення правил плейбуку», – сказав Муто журналістам.

    На Іграх у Токіо сьогодні розпочався другий тиждень змагань. Плавець з Рівного Михайло Романчук виграв «срібло» на дистанції 1500 метрів вільним стилем, а Олександр Хижняк з Полтави вийшов до півфіналу боксерського турніру.

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    Теги: Олімпіада
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    Грузинських спортсменів позбавили акредитацій Ігор у Токіо через порушення COVID-правил