Грузинських спортсменів позбавили акредитацій Ігор у Токіо через порушення COVID-правил

Дзюдоїсти вийшли з олімпійського селища подивитися пам’ятки архітектури

Організаційний комітет Олімпійських ігор позбавив акредитації грузинських спортсменів за те, що вони без дозволу залишили олімпійське селище. Як повідомляє «Sputnik-Грузія», мова йде про дзюдоїстів Важу Маргвелашвілі та Лашу Шавдатуашвілі. Обидва стали срібними призерами Ігор. Їх вже відправили додому.

Як повідомив виконавчий директор оргкомітету Тосіро Муто, за час Ігор в Токіо було відкликано вісім акредитацій.

«В одному випадку, який набув розголосу, співробітник оргкомітету був заарештований за зберігання наркотиків. Ще один випадок пов'язаний з грузинськими спортсменами. Посольство Грузії вже опублікувало вибачення. Вони вийшли за межі селища, щоб подивитися пам'ятки архітектури. Це серйозне порушення правил плейбуку», – сказав Муто журналістам.

На Іграх у Токіо сьогодні розпочався другий тиждень змагань. Плавець з Рівного Михайло Романчук виграв «срібло» на дистанції 1500 метрів вільним стилем, а Олександр Хижняк з Полтави вийшов до півфіналу боксерського турніру.