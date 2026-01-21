Лавров заявив, що Крим такий же важливий для безпеки Росії, як Гренландія, для США

Лавров назвав Гренландію «колоніальною територією»

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров провів паралелі між окупованим Кримом та Гренландією. За його словами, півострів має для безпеки Росії таке ж стратегічне значення, як арктичний острів для США. При цьому він запевнив, що Москва та Пекін не мають намірів захоплювати Гренландію, пише «Главком».

Окрему увагу Лавров приділив статусу Гренландії, назвавши її «колоніальною територією». Він заявив, що острів історично не була частиною Данії чи Норвегії, попри те, що її мешканці зараз почуваються комфортно у нинішньому статусі.

Торкнувшись теми війни в Україні, російський міністр похвалив підходи адміністрації Дональда Трампа. Лавров стверджує, що саме США надали Росії «реальні пропозиції» щодо врегулювання конфлікту, які нібито були погоджені під час зустрічі на Алясці. У Кремлі сподіваються, що ці домовленості залишаються в силі.

Водночас Лавров поскаржився на відсутність прогресу в офіційних перемовинах за останні тижні. Він заявив, що Москва не отримувала нових документів, а президент України Володимир Зеленський разом із європейськими лідерами нібито намагаються нав'язати Вашингтону власну ідею перемир'я.

Як відомо, глава МЗС країни-агресора Росії Сергій Лавров на пресконференції 20 січня звинуватив генерального секретаря НАТО Марка Рютте й лідерів інших країн, які входять в Альянс, у підготовці до війни з РФ.

За словами очільника МЗС Росії, заяви низки лідерів ЄС, а також генерального секретаря НАТО Марка Рютте свідчить про підготовку європейських країн до війни з Росією. «Якщо ви почитаєте заяви європейських політиків, лідерів – і та ж Кая Каллас, і Урсула фон дер Ляйєн, і Мерц, і Стармер, і Макрон, і Рютте, вони дійсно готуються до війни проти Російської Федерації, і, власне, цього не приховують», – сказав Лавров.

