Пошли нам, Боже, чесних ворогів. До дня народження Лесі Українки
Леся Українка жила в імперії, де офіційно такого народу не існувало
Сьогодні день народження Лесі Українки. Великої Поетеси і Великої Українки, яка ще зовсім юною обрала собі це літературне ім'я на честь народу, до якого належала.
Леся Українка жила в імперії, де офіційно такого народу не існувало. Імперія воліла називати українців малоросами. Взявши собі ім'я Українка, вона кинула імперії виклик.
Вчитаймося в її день народження в кілька міркувань письменниці. Вони звучать так, наче мовлені сьогодні:
«Пробувала в Петербурзі виступити проти москалів-централістів, та щось петербурзькі газети не дають ходу моєму листу» (з листа до Агатангела Кримського).
«Та й осоружна ж ся мені Москва (з драми «Бояриня»).
«Та там такі напасті, що крий Боже! І просвітку нікому не дають московські посіпаки!» (з драми «Бояриня»).
«Пошли нам, Боже, чесних ворогів» («Хвилина розпачу»).
«Москалі кажуть: «худой мир лучше доброй ссоры», але я вважаю якраз навпаки: ліпше щиро посваритися, ніж нещиро миритись.»
І скажуть колись люди, коли сей народ пережив і такі часи і не загинув, то він сильний».
З днем народження Лесі Українки!
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