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Сергій Борщевський Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

Пошли нам, Боже, чесних ворогів. До дня народження Лесі Українки

glavcom.ua
Леся Українка
фото з відкритих джерел

Леся Українка жила в імперії, де офіційно такого народу не існувало

Сьогодні день народження Лесі Українки. Великої Поетеси і Великої Українки, яка ще зовсім юною обрала собі це літературне ім'я на честь народу, до якого належала.

Леся Українка жила в імперії, де офіційно такого народу не існувало. Імперія воліла називати українців малоросами. Взявши собі ім'я Українка, вона кинула імперії виклик.

Вчитаймося в її день народження в кілька міркувань письменниці. Вони звучать так, наче мовлені сьогодні:

«Пробувала в Петербурзі виступити проти москалів-централістів, та щось петербурзькі газети не дають ходу моєму листу» (з листа до Агатангела Кримського).

«Та й осоружна ж ся мені Москва (з драми «Бояриня»).

«Та там такі напасті, що крий Боже! І просвітку нікому не дають московські посіпаки!» (з драми «Бояриня»).

«Пошли нам, Боже, чесних ворогів» («Хвилина розпачу»).

«Москалі кажуть: «худой мир лучше доброй ссоры», але я вважаю якраз навпаки: ліпше щиро посваритися, ніж нещиро миритись.»

І скажуть колись люди, коли сей народ пережив і такі часи і не загинув, то він сильний».

З днем народження Лесі Українки!

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Теги: Леся Українка Москва день народження українка

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