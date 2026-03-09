Визначилися чвертьфіналісти Кубка України з ампфутболу

«Фінал чотирьох» Кубка України з ампфутболу пройде у Києві 21 та 22 березня 2026 року

Матчі чвертьфіналу Кубка України з ампфутболу відбудуться 14-15 березня 2026 року

У неділю, 8 березня 2026 року, визначилися всі чверьтфіналісти Кубка України з ампфутболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Кубок України з ампфутболу. 1/8 фіналу

Кривбас АМП – Вінниця АМП 1:3 (0:1)

Голи: Погорілий (44) – Предан (25+1, з пенальті), Ковальчук (28), Беринський (40, з пенальті).

Колос-Буревій – Січ 12:0 (5:0)

Голи: Потапенко (1,5,8), Мальчевський (23, 38), Федорчук (46, 50+1), Верескун (50).

Подільські Вовки – Сталь Буковина 1:2 (1:1)

Голи: Назарчук (11) – Ільїн (16, 29).

Шахтар Сталеві – Покрова АМП 2 1:0 (1:0)

Голи: Романюк (5).

Хрестоносці – Покрова АМП 0:3 (0:2)

Голи: Гатала (3), Осовський (11), Куць (49, з пенальті).

У матчах 7 березня свої путівки у наступний раунд турніру вже вибороли команди «Верес Мрія», «Металіст 1925 Незламні» та «Бартка».

Матчі чвертьфіналу Кубка України з ампфутболу відбудуться 14-15 березня, а «Фінал чотирьох» пройде у Києві 21 та 22 березня.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плейоф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде цього року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)