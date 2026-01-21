Головна Спорт Новини
Визначилися всі учасники другого етапу чемпіонату Європи-2026 з гандболу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Визначилися всі учасники другого етапу чемпіонату Європи-2026 з гандболу
Португалія зуміла в останньому турі вирвати своє місце у дванадцятці континентальної першості
фото: EHF

Усі фаворити зуміли подолати попередній раунд

На чемпіонаті Європи-2026 з гандболу офіційно завершився перший груповий етап, за підсумками якого визначилися всі 12 збірних, що продовжують боротьбу за нагороди в основному раунді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на федерацію. 

Останній ігровий день першої стадії, 20 січня 2026 року, був сповнений неймовірних результатів та безкомпромісної боротьби за путівки далі. Головною подією вечора стала грандіозна сенсація в групі B, де збірна Португалії змогла обіграти беззаперечного фаворита турніру – Данію. Перемога португальців із рахунком 31:29 не лише забезпечила їм прохід у наступний етап, а й залишила поза бортом змагань Північну Македонію, яка попри перемогу над Румунією не змогла наздогнати лідерів. Крім того, не менш вражаючий результат продемонструвала збірна Швейцарії, яка розгромила Чорногорію з рахунком 43:26. Цей показник став другою найкращою результативністю в історії чемпіонатів Європи та дозволив швейцарцям випередити Фарерські острови у заочній боротьбі за вихід з квартету D. 

У першій групі основного раунду зібралася надзвичайно потужна компанія: чинні олімпійські чемпіони з Франції, господарі турніру Данія, амбітна Португалія, а також Німеччина, Іспанія та Норвегія. Особливістю цієї стадії є те, що результати очних поєдинків першого етапу зберігаються. Через поразку від португальців Данія опинилася у непростому становищі з нулем очок, тоді як Франція, Німеччина та Португалія стартують із двома балами в активі.

У паралельній Групі II боротьбу за плейоф вестимуть Словенія, Ісландія, Швеція, Хорватія, Угорщина та Швейцарія. Словенці та ісландці наразі мають кращі стартові позиції завдяки перемогам у першому раунді. Офіційне формування таблиці у цій групі завершиться після матчу між Швецією та Хорватією, який відбудеться 21 січня 2026 року, проте ці збірні вже гарантували собі місце серед дванадцяти найкращих команд Європи.

Матчі основного раунду стартують 22 січня 2026 року і триватимуть до 28 січня 2026 року включно. Протягом цього тижня кожна збірна проведе ще по чотири поєдинки проти команд, з якими вона ще не зустрічалася. Боротьба обіцяє бути запеклою, адже лише по дві найкращі команди з кожної групи отримають право виступити у півфіналах та поборотися безпосередньо за медалі Євро-2026. Збірні, які посядуть треті місця у своїх шістках, не припинять виступи одразу – вони зустрінуться в очному поєдинку, щоб визначити володаря п’ятого місця континентальної першості. Для Данії, яка після сенсаційної поразки втратила право на помилку, наступні ігри стануть справжнім випробуванням на характер, тоді як для «темних конячок» турніру, таких як Португалія та Швейцарія, відкривається історичний шанс втрутитися у розподіл призових місць.

Збірна України з гандболу завершила виступи на чемпіонаті Європи-2026, зазнавши трьох поразок поспіль Норвегії, Франції та Чехії. Ці невдачі залишили українців на останньому місці в групі C без набраних очок.

Нагадаємо, що визначився суперник України у відборі Чемпіонату світу з гандболу. Ним в другому раунді кваліфікації ЧС-2027 стане Словаччина.

Теги: чемпіонат Європи гандбол

