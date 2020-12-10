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    Визначилися усі учасники плей-оф Ліги чемпіонів. Відео матчів середи і весь список

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    &laquo;Аталанта&raquo; змогла вирвати перемогу в Амстердамі на 85-й хвилині - Визначилися усі учасники плей-оф Ліги чемпіонів. Відео матчів середи і весь список
    «Аталанта» змогла вирвати перемогу в Амстердамі на 85-й хвилині
    Світлина - Soccerstand

    Найбільша сенсація заключного дня групового турніру трапилася в Амстердамі

    У середу, 9 грудня, фінішував груповий турнір Ліги чемпіонів-2020/2021. Цього дня було зіграно дев’ять поєдинків у п’яти групах, включно зі скандальним, зірваним за добу до того через расистський скандал матчем у Парижі.

    Найцікавішою була боротьба в групі С, де до останньої миті на місце в 1/8 фіналу претендували всі чотири команди, зокрема донецький «Шахтар». Проте далі в Лізі чемпіонів все ж пішли мадридський «Реал» та менхенґладбахська «Боруссія». «Шахтар» продовжить європейську каденцію виступами в Лізі Європи. Міланський «Інтер» залишився ні з чим.

    Найбільшою сенсацією заключного ігрового дня стала домашня поразка амстердамського «Аякса» від «Аталанти» з Берґамо. Завдяки цій перемозі команда Джан П'єро Ґасперіні зіграє в плей-оф, а нідерландський колектив змушений задовольнитися Лігою Європи.

    «Баварія» (Мюнхен, Німеччина) – «Локомотив» (Москва, РФ) – 2:0

    Голи: 1:0 – Ніклас Зюле (63). 2:0 – Максім Чупо-Мотінґ (80)

    «Зальцбурґ» (Австрія) – «Атлетіко» (Мадрид, Іспанія) – 0:2

    Голи: 0:1 – Маріо Ермосо (39). 0:2 – Яннік Карраско (86)

    Підсумкове становище команд у групі А: «Баварія» - 16, «Атлетіко» - 9, «Зальцбурґ» - 4, «Локомотив» М – 3

    «Інтернаціонале» (Мілан, Італія) – «Шахтар» (Донецьк, Україна) – 0:0

    «Реал» (Мадрид, Іспанія) – «Боруссія» (Менхенґладбах, Німеччина) – 2:0

    Голи: 1:0 – Карім Бензема (9). 2:0 – Карім Бензема (32)

    Підсумкове становище команд у групі В: «Реал» - 10, «Боруссія» М – 8, «Шахтар» - 8, «Інтер» - 6

    «Манчестер Сіті» (Англія) – «Олімпік» (Марсель, Франція) – 3:0

    Голи: 1:0 – Ферран Торрес (48). 2:0 – Серхіо Аґуеро (78). 3:0 – Рахім Стерлінґ (90)

    «Олімпіакос» (Пірей, Греція) – «Порту» (Португалія) – 0:2

    Голи: 0:1 – Отавіо (10, з пенальті). 0:2 – Матеус Урібе (77)

    Підсумкове становище команд у групі С: «Манчестер Сіті» - 16, «Порту» - 13, «Олімпіакос» - 3, «Олімпік» М – 3

    «Аякс» (Амстердам, Нідерланди) – «Аталанта» (Берґамо, Італія) – 0:1

    Гол: 0:1 – Луїс Мюріель (85)

    «Мідтьюлланн» (Данія) – «Ліверпуль» (Англія) – 1:1

    Голи: 0:1 – Махамед Салах (1). 1:1 – Александр Шольц (62, з пенальті)

    Підсумкове становище команд у групі D: «Ліверпуль» - 13, «Аталанта» - 11, «Аякс» - 7, «Мідтьюлланн» - 2

    «Парі Сен-Жермен» (Париж, Франція) – «Істамбул Башакшехір» (Туреччина) – 5:1

    Голи: 1:0 – Неймар (21). 2:0 – Неймар (38). 3:0 – Кілліан Мбаппе (42, з пенальті). 4:0 – Неймар (50). 4:1 – Мехмет Топал (57). 5:1 – Кілліан Мбаппе (62)

    Підсумкове становище команд у групі Н: «ПСЖ» -12, «Ляйпціґ» - 12, «Манчестер Юнайдед» - 9, «Істамбул Башакшехір» - 3

    Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться найближчої п’ятниці, 11 грудня.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів ФК Баварія ФК Олімпіакос ФК Манчестер Сіті Рахім Стерлінґ ФК Реал (Мадрид) Серхіо Аґуеро Карім Бензема ФК Аякс ФК Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе ФК Порту ФК Інтер (Мілан) ФК Ліверпуль Мохамед Салах ФК «Мідтьюлланн» ФК «Локомотив» (Москва) ФК «Аталанта» Джан П'єро Ґасперіні ФК «Істамбул Башакшехір» Неймар ФК «Боруссія» (Менхенґладбах) Ферран Торрес Луїс Мюріель Ніклас Зюле Максім Чупо-Мотінґ Пауло Отавіо Александр Шольц ФК «Олімпік» (Марсель) Маріо Ермосо Яннік Карраско Матеус Урібе Мехмет Топал
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