Визначилися усі учасники плей-оф Ліги чемпіонів. Відео матчів середи і весь список

Найбільша сенсація заключного дня групового турніру трапилася в Амстердамі

У середу, 9 грудня, фінішував груповий турнір Ліги чемпіонів-2020/2021. Цього дня було зіграно дев’ять поєдинків у п’яти групах, включно зі скандальним, зірваним за добу до того через расистський скандал матчем у Парижі.

Найцікавішою була боротьба в групі С, де до останньої миті на місце в 1/8 фіналу претендували всі чотири команди, зокрема донецький «Шахтар». Проте далі в Лізі чемпіонів все ж пішли мадридський «Реал» та менхенґладбахська «Боруссія». «Шахтар» продовжить європейську каденцію виступами в Лізі Європи. Міланський «Інтер» залишився ні з чим.

Найбільшою сенсацією заключного ігрового дня стала домашня поразка амстердамського «Аякса» від «Аталанти» з Берґамо. Завдяки цій перемозі команда Джан П'єро Ґасперіні зіграє в плей-оф, а нідерландський колектив змушений задовольнитися Лігою Європи.

«Баварія» (Мюнхен, Німеччина) – «Локомотив» (Москва, РФ) – 2:0

Голи: 1:0 – Ніклас Зюле (63). 2:0 – Максім Чупо-Мотінґ (80)

«Зальцбурґ» (Австрія) – «Атлетіко» (Мадрид, Іспанія) – 0:2

Голи: 0:1 – Маріо Ермосо (39). 0:2 – Яннік Карраско (86)

Підсумкове становище команд у групі А: «Баварія» - 16, «Атлетіко» - 9, «Зальцбурґ» - 4, «Локомотив» М – 3

«Інтернаціонале» (Мілан, Італія) – «Шахтар» (Донецьк, Україна) – 0:0

«Реал» (Мадрид, Іспанія) – «Боруссія» (Менхенґладбах, Німеччина) – 2:0

Голи: 1:0 – Карім Бензема (9). 2:0 – Карім Бензема (32)

Підсумкове становище команд у групі В: «Реал» - 10, «Боруссія» М – 8, «Шахтар» - 8, «Інтер» - 6

«Манчестер Сіті» (Англія) – «Олімпік» (Марсель, Франція) – 3:0

Голи: 1:0 – Ферран Торрес (48). 2:0 – Серхіо Аґуеро (78). 3:0 – Рахім Стерлінґ (90)

«Олімпіакос» (Пірей, Греція) – «Порту» (Португалія) – 0:2

Голи: 0:1 – Отавіо (10, з пенальті). 0:2 – Матеус Урібе (77)

Підсумкове становище команд у групі С: «Манчестер Сіті» - 16, «Порту» - 13, «Олімпіакос» - 3, «Олімпік» М – 3

«Аякс» (Амстердам, Нідерланди) – «Аталанта» (Берґамо, Італія) – 0:1

Гол: 0:1 – Луїс Мюріель (85)

«Мідтьюлланн» (Данія) – «Ліверпуль» (Англія) – 1:1

Голи: 0:1 – Махамед Салах (1). 1:1 – Александр Шольц (62, з пенальті)

Підсумкове становище команд у групі D: «Ліверпуль» - 13, «Аталанта» - 11, «Аякс» - 7, «Мідтьюлланн» - 2

«Парі Сен-Жермен» (Париж, Франція) – «Істамбул Башакшехір» (Туреччина) – 5:1

Голи: 1:0 – Неймар (21). 2:0 – Неймар (38). 3:0 – Кілліан Мбаппе (42, з пенальті). 4:0 – Неймар (50). 4:1 – Мехмет Топал (57). 5:1 – Кілліан Мбаппе (62)

Підсумкове становище команд у групі Н: «ПСЖ» -12, «Ляйпціґ» - 12, «Манчестер Юнайдед» - 9, «Істамбул Башакшехір» - 3

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться найближчої п’ятниці, 11 грудня.