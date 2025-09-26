Головна Спорт Новини
Визначився склад учасників чоловічої Вищої ліги з баскетболу

Визначився склад учасників чоловічої Вищої ліги з баскетболу
Всі матчі чоловічої Вищої ліги транслюватимуться на YouTube-каналі Федерації баскетболу України

Орієнтовна дата початку нового сезону в чоловічій Вищій лізі – 25 жовтня

У новому сезоні чоловічої Вищої ліги з баскетболу візьмуть участь 8 команд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

З тих команд, які грали в минулому сезоні, залишаються «Самбір», «Хмельницький», «Вінниця», «ДіДіБао» (Кам'янець-Подільський) та «БІПА-Одеса».

Замість першої команди «Ніко-Баскет» (Миколаїв), яка змагатиметься у Суперлізі, у Вищій лізі гратиме друга миколаївська команда «Ніко-Баскет-2» .

Також до числа учасників Вищої ліги додались два новачка –чернівецька команда БК «ЧОДЮСШ-CHEBASKET» та команда «Freedom UA» (Київ).

Орієнтовна дата початку нового сезону в чоловічій Вищій лізі – 25 жовтня.

Регулярний чемпіонат пройде у чотири кола за системою календаря з роз’їздами (дві гри на своєму майданчику, дві гри на майданчику суперника).

У плей-оф зіграють чотири кращі команди регулярного чемпіонату. Півфінали, матч за третє місце та фінал пройдуть у серії до двох перемог однієї з команд.

Всі матчі чоловічої Вищої ліги транслюватимуться на YouTube-каналі Федерації баскетболу України.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

