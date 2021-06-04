В баскетбольній Суперлізі України чемпіон склав повноваження

«Дніпро» поступився в півфінальній серії землякам з Кам’янського

Кам'янський «Прометей» втретє в серії здолав «Дніпро» та став першим фіналістом баскетбольної Суперліги України. У заключній грі команда Ронена Гінзбурга вже зі старту кинулася в атаку, і це дало свої дивіденди. На велику перерву господарі пішли з перевагою у 7 очок. Після відпочинку дніпряни намагалися наздогнати суперників, закидаючи просто неймовірні триочкові. Але від поразки їх це не врятувало.

Найкращим снайпером у складі переможців став Ді Джей Стефанс, в його активі 21 очко. Відтак 86:79 у матчі та 3:1 у серії на користь «Прометея», для якого це перший фінал Суперліги в історії.

В іншому півфіналі, де зустрічаються переможець регулярного чемпіонату «Киїів-Баскет» і «Запоріжжя», рахунок нічийний – 2:2. У останній матч у серії до трьох перемог суперники проведуть 6 червня.