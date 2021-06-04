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    В баскетбольній Суперлізі України чемпіон склав повноваження

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    Баскетбольний клуб з Кам'янського вперше зіграє у фіналі Суперліги - В баскетбольній Суперлізі України чемпіон склав повноваження
    Баскетбольний клуб з Кам'янського вперше зіграє у фіналі Суперліги
    Фото з відкритих джерел

    «Дніпро» поступився в півфінальній серії землякам з Кам’янського

    Кам'янський «Прометей» втретє в серії здолав «Дніпро» та став першим фіналістом баскетбольної Суперліги України. У заключній грі команда Ронена Гінзбурга вже зі старту кинулася в атаку, і це дало свої дивіденди. На велику перерву господарі пішли з перевагою у 7 очок. Після відпочинку дніпряни намагалися наздогнати суперників, закидаючи просто неймовірні триочкові. Але від поразки їх це не врятувало.

    Найкращим снайпером у складі переможців став Ді Джей Стефанс, в його активі 21 очко. Відтак 86:79 у матчі та 3:1 у серії на користь «Прометея», для якого це перший фінал Суперліги в історії.

    В іншому півфіналі, де зустрічаються переможець регулярного чемпіонату «Киїів-Баскет» і «Запоріжжя», рахунок нічийний – 2:2. У останній матч у серії до трьох перемог суперники проведуть 6 червня.

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    Теги: баскетбол БК Дніпро БК «Прометей» (Кам'янське) Суперліга
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    В баскетбольній Суперлізі України чемпіон склав повноваження