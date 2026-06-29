Україна отримала нову позицію у світовому рейтингу збірних з волейболу
«Синьо-жовті» посідають 12-е місце в рейтингу
У світовому рейтингу чоловічих збірних з волейболу Україна піднялася на три позиції завдяки трьом перемогам у Лізі націй. Про це повідомляє «Главком».
Міжнародна федерація волейболу (FIVB) оновила світовий рейтинг чоловічих збірних після другого змагального тижня Ліги націй-2026.
Збірна України завершила виступи у другому тижні Ліги націй. Команда Рауля Лосано змогла сенсаційно перемогти збірні Бразилії, Італії та Канади, проте поступилась Болгарії в заключному матчі. Завдяки перемогам Україна змогла піднятись до топ-10, проте поразка від Болгарії не дозволила «синьо-жовтим» закріпитись в рейтингу. Наразі Україна в оновленому рейтингу посідає 12-те місце.
Найбільше балів до свого активу Україна додала завдяки перемозі над Італією у трьох сетах (16.89), також «синьо-жовті» здобули 13.98 балів у чотирисетовій грі з Бразилією.
Відставання України від Сербії, яка займає 11-те місце у рейтингу, складає лише 0.45 балів, тоді як від десятої Німеччини – 11.09 балів.
Лідерство у світовому рейтингу зберігає збірна Польщі. На другому місці розташувалася Італія, а також в топ-5 перебувають США, Японія та Словенія.
Рейтинг чоловічих збірних FIVB
- Польща – 377.54 очка
- Італія – 367.53
- США – 336.49
- Японія – 331.21
- Словенія – 318.61
- Бразилія – 316.79
- Франція – 302.68
- Болгарія – 274.11
- Туреччина – 263.22
- Німеччина – 256.59
- Сербія – 245.95
- Україна – 245.50
- Аргентина – 243.72
Наступний матч збірна України проведе третього ігрового тижня проти Ірану 15 липня, о 17:30 за київським часом.
Нагадаємо, національна команда України переграла збірну Канади (3:1) в рамках волейбольної Ліги націй.
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