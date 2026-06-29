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Україна отримала нову позицію у світовому рейтингу збірних з волейболу

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Україна отримала нову позицію у світовому рейтингу збірних з волейболу
Чоловіча збірна України з волейболу піднялась на 12-е місце в світовому рейтингу
фото: Volleyball World

«Синьо-жовті» посідають 12-е місце в рейтингу

У світовому рейтингу чоловічих збірних з волейболу Україна піднялася на три позиції завдяки трьом перемогам у Лізі націй. Про це повідомляє «Главком».

Міжнародна федерація волейболу (FIVB) оновила світовий рейтинг чоловічих збірних після другого змагального тижня Ліги націй-2026.

Збірна України завершила виступи у другому тижні Ліги націй. Команда Рауля Лосано змогла сенсаційно перемогти збірні Бразилії, Італії та Канади, проте поступилась Болгарії в заключному матчі. Завдяки перемогам Україна змогла піднятись до топ-10, проте поразка від Болгарії не дозволила «синьо-жовтим» закріпитись в рейтингу. Наразі Україна в оновленому рейтингу посідає 12-те місце.

Найбільше балів до свого активу Україна додала завдяки перемозі над Італією у трьох сетах (16.89), також «синьо-жовті» здобули 13.98 балів у чотирисетовій грі з Бразилією.

Відставання України від Сербії, яка займає 11-те місце у рейтингу, складає лише 0.45 балів, тоді як від десятої Німеччини – 11.09 балів.

Лідерство у світовому рейтингу зберігає збірна Польщі. На другому місці розташувалася Італія, а також в топ-5 перебувають США, Японія та Словенія.

Рейтинг чоловічих збірних FIVB

  1. Польща – 377.54 очка
  2. Італія – 367.53
  3. США – 336.49
  4. Японія – 331.21
  5. Словенія – 318.61
  6. Бразилія – 316.79
  7. Франція – 302.68
  8. Болгарія – 274.11
  9. Туреччина – 263.22
  10. Німеччина – 256.59
  11. Сербія – 245.95
  12. Україна – 245.50
  13. Аргентина – 243.72

Наступний матч збірна України проведе третього ігрового тижня проти Ірану 15 липня, о 17:30 за київським часом.

Нагадаємо, національна команда України переграла збірну Канади (3:1) в рамках волейбольної Ліги націй. 

Теги: волейбол Ліга націй

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