Україна отримала нову позицію у світовому рейтингу збірних з волейболу

Чоловіча збірна України з волейболу піднялась на 12-е місце в світовому рейтингу

«Синьо-жовті» посідають 12-е місце в рейтингу

У світовому рейтингу чоловічих збірних з волейболу Україна піднялася на три позиції завдяки трьом перемогам у Лізі націй. Про це повідомляє «Главком».

Міжнародна федерація волейболу (FIVB) оновила світовий рейтинг чоловічих збірних після другого змагального тижня Ліги націй-2026.

Збірна України завершила виступи у другому тижні Ліги націй. Команда Рауля Лосано змогла сенсаційно перемогти збірні Бразилії, Італії та Канади, проте поступилась Болгарії в заключному матчі. Завдяки перемогам Україна змогла піднятись до топ-10, проте поразка від Болгарії не дозволила «синьо-жовтим» закріпитись в рейтингу. Наразі Україна в оновленому рейтингу посідає 12-те місце.

Найбільше балів до свого активу Україна додала завдяки перемозі над Італією у трьох сетах (16.89), також «синьо-жовті» здобули 13.98 балів у чотирисетовій грі з Бразилією.

Відставання України від Сербії, яка займає 11-те місце у рейтингу, складає лише 0.45 балів, тоді як від десятої Німеччини – 11.09 балів.

Лідерство у світовому рейтингу зберігає збірна Польщі. На другому місці розташувалася Італія, а також в топ-5 перебувають США, Японія та Словенія.

Рейтинг чоловічих збірних FIVB

Польща – 377.54 очка Італія – 367.53 США – 336.49 Японія – 331.21 Словенія – 318.61 Бразилія – 316.79 Франція – 302.68 Болгарія – 274.11 Туреччина – 263.22 Німеччина – 256.59 Сербія – 245.95 Україна – 245.50 Аргентина – 243.72

Наступний матч збірна України проведе третього ігрового тижня проти Ірану 15 липня, о 17:30 за київським часом.

Нагадаємо, національна команда України переграла збірну Канади (3:1) в рамках волейбольної Ліги націй.