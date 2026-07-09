Жіноча збірна України поступилася Китаю у волейбольній Лізі націй

«Синьо-жовті» не змогли нав'язати конкуренцію суперницям

Національна команда України зазнала поразки від збірної Китаю у жіночій Лізі націй з волейболу. Про це повідомляє «Главком».

У першому сеті китаянки заволоділи ініціативою у дебюті. Упродовж ігрового відрізку представниці Піднебесної методично збільшували власну перевагу. Зрештою, відставання підопічних Якуба Глушака склало сім пунктів.

У другій партії протягом тривалого часу попереду були українські волейболістки. На піку перевага «синьо-жовтих» склала п'ять очок. Утім, Китай зумів повернутися у гру під завісу сету. А в кінцівці азіатки взяли три пункти поспіль і подвоїли перевагу.

Нарешті в третій партії китайські волейболістки створили невеликий відрив до середини відрізку. Гандикап на кілька очок тамтешня збірна так і не розгубила. На фініші сету збірна України відстала на п'ять пунктів і зазнала сухої поразки.

Для «синьо-жовтих» ця невдача стала п'ятою поспіль. Україна залишається на 15-й сходинці в зведеній турнірній таблиці. Рекорд команди Глушака – дві перемоги, вісім поразок. Наступний матч – 10 липня проти збірної Домініканської Республіки.

Ліга націй з волейболу. Жінки

Китай – Україна – 3:0 (25:18, 25:22, 25:20)

До слова, напередодні Міжнародна федерація волейболу повернула російські команди до змагань. Збірні Росії відновили в рейтингах ФІВБ. Тамтешні волейболісти відтепер знову зможуть брати участь в міжнародних турнірах.

Нагадаємо, раніше жіноча збірна України програла Італії у Лізі націй. «Синьо-жовті» зуміли виграти в чемпіонок світу один сет. Натомість у двох партіях вони відстали на 10 пунктів і більше.