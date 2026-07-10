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Україна – Домініканська Республіка: результат гри жіночої Ліги націй з волейболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Україна – Домініканська Республіка: результат гри жіночої Ліги націй з волейболу
Україна наразі перебуває на 16 місці турнірної таблиці Ліга націй з 18 команд
фото: FIVB

Доля гри визначилася у п'ятому сеті

Національна команда України сьогодні, 10 липня, провела поєдинок проти збірної Домініканської Республіки у жіночій Лізі націй з волейболу. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

У перших двох сетах Домініканська Республіка республіка володіла відчутною перевагою. Однак, потім Україні вдалося переломити хід гри.

У третьому сеті Україна в кінцівці все ж зуміла дотиснути суперниць – 25:22. Наступний сет вже проходив з відчутною перевагою нашої команди. У підсумку, Україна виграла і його – 25:19.

Доля гри визначалася у п'ятому сеті. Краще його провели саме наші суперниці, які і здобули загальну перемогу.

Ліга націй з волейболу. Жінки

Україна – Домініканська Республіка 2:3 (17:25, 16:25, 25:22, 25:19, 13:15)

Україна наразі перебуває на 16 місці турнірної таблиці Ліга націй з 18 команд. 

З Ліги націй вилетить команда, яка посяде останнє місце.

Нагадаємо, національна команда України зазнала поразки від збірної Китаю у жіночій Лізі націй з волейболу

До слова, напередодні Міжнародна федерація волейболу повернула російські команди до змагань. Збірні Росії відновили в рейтингах ФІВБ. Тамтешні волейболісти відтепер знову зможуть брати участь в міжнародних турнірах.

Теги: волейбол

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