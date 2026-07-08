Жіноча збірна України з волейболу у рівній боротьбі програла чемпіонкам світу в Лізі націй

Українки поступилися Італії в чотирьох партіях

Збірна Україна програла матч Італії на старті третього ігрового тижня жіночої Ліги націй з волейболу (1:3). Про це повідомляє «Главком».

Перед початком третього тижня команда Якуба Глущака перебувала на 15-му місці турнірної таблиці та продовжувала боротьбу за збереження місця в елітному дивізіоні. Першими суперницями українок стали чинні чемпіонки світу – волейболістки Італії.

Хід матчу

У стартовій партії українки трималися на рівних із фаворитом. Однак після рахунку 14:14 італійки здійснили ривок, виграли кілька тривалих розіграшів поспіль і довели сет до перемоги. У другій партії команда Якуба Глущака нав'язала італійкам рівну боротьбу. За рахунку 24:23 «синьо-жовті» реалізували третій сетбол і зрівняли рахунок у матчі – 25:23.

У третій партії українки залишалися в боротьбі до середини сету, але чинні чемпіонки світу поступово збільшили відрив і вдруге вийшли вперед. Четвертий сет також розпочався у рівній боротьбі, однак після екватора італійки знову скористалися помилками суперниць і довели матч до перемоги – 3:1.

Волейбол. Ліга націй. 9-й тур. Жінки

Україна – Італія – 1:3 (15:25, 25:23, 10:25, 21:25)

Наступний поєдинок Україна проведе проти Китаю у четвер, 9 липня. Початок – о 15:30.

Нагадаємо, у світовому рейтингу чоловічих збірних з волейболу Україна піднялася на три позиції завдяки трьом перемогам у Лізі націй. Команда Рауля Лосано змогла сенсаційно перемогти збірні Бразилії, Італії та Канади, проте поступилась Болгарії в заключному матчі.

Завдяки перемогам Україна змогла піднятись до топ-10, проте поразка від Болгарії не дозволила «синьо-жовтим» закріпитись в рейтингу. Наразі Україна в оновленому рейтингу посідає 12-те місце.