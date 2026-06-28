Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Волейбольна збірна України після двох сенсацій програла Болгарії у Лізі націй

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Волейбольна збірна України після двох сенсацій програла Болгарії у Лізі націй
Українські волейболісти зазнали невдачі
фото: Volleyball World

Переможна серія «синьо-жовтих» несподівано перервалася

Національна команда України зазнала поразки від Болгарії (1:3) у волейбольній Лізі націй. Про це повідомляє «Главком».

Підопічні Рауля Лосано в першому сеті йшли на рівних із суперниками. Проте, в кінцівці відрізку болгарські волейболісти зуміли дотиснути українців. Перевага склала п'ять пунктів.

Збірна України реабілітувалася у другій партії. Із середини сету «синьо-жовті» пішли у відрив. Наздогнати команду Лосано Болгарії не вдалося. Українські волейболісти виграли відрізок із семиочковим гандикапом.

Та цей локальний успіх виявився останнім. У третьому сеті українська команда знову виявилася гіршою на фініші партії, поступившись двома пунктами. А в четвертому вже фактично здалася, відстала на вісім пунктів і програла матч.

Отже, після сенсаційних перемог над збірними Бразилії та Італії збірна України не впоралася з Болгарією. Наразі хлопці Лосано опустилися на четверту сходинку в зведеній турнірній таблиці Ліги націй. Результати національної команди – п'ять перемог, три поразки.

Ліга націй з волейболу. Чоловіки

Болгарія – Україна – 3:1 (25:20, 18:25, 25:23, 25:17)

До слова, раніше Україна сенсаційно перемогла збірну Італії у Лізі націй. Команда Лосано не віддала чемпіонам світу жодної партії. Діагональний Тупчій та догравальник Плотницький набрали по 15 очок.

Нагадаємо, нещодавно Міжнародна федерація волейболу повернула Білорусь до змагань. Організація допустила тамтешні команди різних категорій до турнірів під своєю егідою. Тамтешні спортсмени та збірні зможуть змагатися з власним прапором і гімном.

Теги: волейбол Збірна України Ліга націй

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Помаранчеві» впевнено розібралися з українками
Жіноча збірна України програла Нідерландам у волейбольній Лізі націй
19 червня, 14:55
«Синьо-жовтим» не пощастило на фініші поєдинку
Волейбольна збірна України драматично програла Болгарії у жіночій Лізі націй
21 червня, 11:15
Рік тому Спиридонов завершив кар'єру та почав сильно зловживати алкоголем
Зірковий російський волейболіст пообіцяв вбити дружину в приміщенні суду – джерело
23 червня, 14:09
Олен Плотницький яскраво повернувся до збірної України
Україна сенсаційно перемогла Бразилію у волейбольній Лізі націй
24 червня, 19:51
Олег Плотницький підтвердив персональний клас
Волейбольна збірна України несподівано переграла чемпіонів світу в Лізі націй
25 червня, 19:03
Вітчизняні волейболісти продовжили переможну серію
Збірна України з волейболу здолала Канаду в Лізі націй
26 червня, 19:57

Новини

Південна Африка – Канада. Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026
Південна Африка – Канада. Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026
Волейбольна збірна України після двох сенсацій програла Болгарії у Лізі націй
Волейбольна збірна України після двох сенсацій програла Болгарії у Лізі націй
Час матчів на виліт: 32 збірні починають боротьбу за трофей
Час матчів на виліт: 32 збірні починають боротьбу за трофей
Буданов зустрівся з представниками ветеранського спорту
Буданов зустрівся з представниками ветеранського спорту
Гравець збірної Нідерландів втратив дитину під час Чемпіонату світу
Гравець збірної Нідерландів втратив дитину під час Чемпіонату світу
Розпочинається найцікавіше: де дивитися матчі 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу
Розпочинається найцікавіше: де дивитися матчі 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу

Новини

В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
Сьогодні, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua