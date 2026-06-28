Волейбольна збірна України після двох сенсацій програла Болгарії у Лізі націй

Переможна серія «синьо-жовтих» несподівано перервалася

Національна команда України зазнала поразки від Болгарії (1:3) у волейбольній Лізі націй. Про це повідомляє «Главком».

Підопічні Рауля Лосано в першому сеті йшли на рівних із суперниками. Проте, в кінцівці відрізку болгарські волейболісти зуміли дотиснути українців. Перевага склала п'ять пунктів.

Збірна України реабілітувалася у другій партії. Із середини сету «синьо-жовті» пішли у відрив. Наздогнати команду Лосано Болгарії не вдалося. Українські волейболісти виграли відрізок із семиочковим гандикапом.

Та цей локальний успіх виявився останнім. У третьому сеті українська команда знову виявилася гіршою на фініші партії, поступившись двома пунктами. А в четвертому вже фактично здалася, відстала на вісім пунктів і програла матч.

Отже, після сенсаційних перемог над збірними Бразилії та Італії збірна України не впоралася з Болгарією. Наразі хлопці Лосано опустилися на четверту сходинку в зведеній турнірній таблиці Ліги націй. Результати національної команди – п'ять перемог, три поразки.

Ліга націй з волейболу. Чоловіки

Болгарія – Україна – 3:1 (25:20, 18:25, 25:23, 25:17)

До слова, раніше Україна сенсаційно перемогла збірну Італії у Лізі націй. Команда Лосано не віддала чемпіонам світу жодної партії. Діагональний Тупчій та догравальник Плотницький набрали по 15 очок.

Нагадаємо, нещодавно Міжнародна федерація волейболу повернула Білорусь до змагань. Організація допустила тамтешні команди різних категорій до турнірів під своєю егідою. Тамтешні спортсмени та збірні зможуть змагатися з власним прапором і гімном.