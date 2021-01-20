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    Воскресіння. Клуб першої ліги повернувся в чемпіонат після оголошення про зняття

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    Ігор Жабченко мусить створювати нову команду - Воскресіння. Клуб першої ліги повернувся в чемпіонат після оголошення про зняття
    Ігор Жабченко мусить створювати нову команду
    Світлина - sport.pl.ua

    «Гірник-Спорт» із Горішніх Плавнів продовжить виступати в першій лізі

    Головний тренер клубу першої футбольної ліги України «Гірник-Спорт» Ігор Жабченко повідомив, що у команди знову з’явився інвестор. За словами наставника, тепер йому належить заново зібрати склад.

    «Найгірше для «Гірника-Спорту» – вже позаду. Наш багаторічний спонсор – полтавський гірничо-збагачувальний комбінат знову підставив плече і ми продовжимо виступати в першій лізі, - сказав тренер у коментарі SportArena. - Зараз важливо якнайшвидше вирішити кадрове питання, адже після того, як в кінці минулого року фактично всі гравці отримали статус вільних агентів, в «Гірнику» залишилися тільки молоді футболісти Дмитро Твердохліб, Роман Жмурко і Георгій Климов. Доведеться створювати практично нову команду. А підготовку до весняної частини чемпіонату України ми збираємося розпочати 21 січня».

    Після закінчення першої частини сезону в першій лізі керівництво «Гірника-Спорту» розпустило команду, надавши футболістам статус вільних агентів.

    Відзначимо, що декілька гравців знайшли собі нові клуби: Юрія Батюшина підписав «Металіст-1925», «Оболонь» підсилилася Артуром Мурзою і Сергієм Сухановим, а оборонець Богдан Векляк перейшов в «Олімпік».

    Також є інформація, що воротар Антон Ситников може перейти в «Миколаїв».

    На зимову паузу команда Жабченка пішла на четвертому місці турнірної таблиці першої ліги, набравши 26 очок в 15 зіграних матчах. Поновити сезон «Гірник-Спорт» повинен перенесеним матчем з «Прикарпаттям» 12 березня.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Перша ліга «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) Сергій Суханов Артур Мурза Юрій Батюшин Ігор Жабченко Богдан Векляк Дмитро Твердохліб Роман Жмурко Георгій Климов
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